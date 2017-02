Policisté v Libereckém kraji chtějí být vidět, vystoupí z „tajných“ aut

„Je to nový trend. Nechceme už tolik provádět skrytý dohled, jako tomu bylo doposud, kdy jsme ve velké míře využívali civilních vozidel vybavených technikou. Ale spíš to měníme tak, abychom na silnici byli vidět,“ říká šéf krajské dopravní policie Jaroslav Řehák.

Inspirace přišla ze Slovenska

Policisté se inspirovali na Slovensku, kde se tento způsob prevence osvědčil. „Přebíráme všechno, co je dobré. Není to o tom, abychom za každou cenu vyhledávali místa, kde dochází k porušování pravidel silničního provozu, ale spíš je to o té prevenci,“ doplňuje Řehák s tím, že řidič by měl podvědomě sundat nohu z plynu, když uvidí policejní hlídku.

Dopravní policisté zároveň zvýší pozornost na rizikových úsecích. Jedním z nich je silnice mezi Habarticemi a Libercem. „Zde nám zahraniční dělníci najíždějí do průmyslových zón v Liberci. Často tu dochází k porušování pravidel silničního provozu a bohužel i k vážným dopravním nehodám se smrtelným zraněním,“ přibližuje Řehák.

Tyto situace řeší policisté zvýšeným dozorem. „Od loňského roku jsme vybrali konkrétní silnice, kde je přesně stanoven počet dnů a počet hodin, které se na těchto silnicích musí odsloužit,“ upřesňuje Řehák.

Podobnými silnicemi je pak liberecký úsek dálnice D10, silnice od hraničního přechodu v Hrádku nad Nisou nebo silnice z Turnova ve směru na Jičín. „Tam bychom si asi všichni přáli, aby se vybudovala nová komunikace,“ soudí.

Policisté rovněž chtějí zlepšit povědomí o bezpečnosti chodců na vesnicích, která spočívá v nošení reflexních prvků po setmění mimo obec.

„Podle poznatků, které máme, bychom chtěli náš výkon směřovat i mimo velká města, jako je Liberec nebo Jablonec. Ve vesnicích například není taková dostupnost retroreflexních prvků,“ myslí si Řehák.

Kurzy pro motocyklisty

Rizikovou skupinou jsou i motocyklisté. „Statistiky jasně říkají, že se podílejí na vážnějších nehodách zhruba dvanácti, třinácti procenty,“ říká ředitel Týmu silniční bezpečnosti Jan Polák. Pro motocyklisty tak Tým silniční bezpečnosti chystá tento rok kolečko kurzů Učme se přežít, které se uskuteční na autodromu v Sosnové.

V Libereckém kraji došlo v roce 2016 k celkově 4 094 dopravním nehodám, které vyšetřovala policie. Je to o 205 nehod více než v předchozím roce, naopak se snížil počet usmrcených, těžce i lehce zraněných.