Z libereckého ANO jsem odešel kvůli hrozné atmosféře, tvrdí Komárek

Myslíte, že zrušení liberecké a frýdlantské organizace bylo nezbytné?

Coby člen předsednictva jsem u toho zrušení byl a jako jeden z dvanácti pro něj hlasoval. Byli jsme všichni zajedno, po dlouhé diskusi. Ale jiné řešení nebylo.

Vy jste krátce předtím z liberecké organizace vystoupil, proč?

Vytvořily se tam dvě nesmiřitelné skupiny, které proti sobě používaly prostředků až nemorálních a poškozujících dobré jméno ANO. V takovém prostředí se nedalo pracovat, proto jsem se přesunul do místa svého bydliště.

Promiňte, ale trochu to vyvolává pocit, že jste rychle opustil potápějící se loď.

Je mi jedno, co si o tom kdo myslí. Pro mě je důležité, že situace trvala už minimálně rok, část členů organizace sama požádala o to, aby si mohli založit novou buňku, protože tam nemohli s tou druhou částí žít. Já se snažím být člověkem konsensuálním, snažil jsem se je usmiřovat, ale nebyl jsem úspěšný, což je mi líto. Zrušení je špatné řešení, ale také nejlepší z těch špatných. Doufám, že ta organizace bude co nejdříve založena znovu a bude fungovat lépe.

Dnes již bývalí členové ANO ale vyčítají předsednictvu, že je nikdo dopředu nevaroval, ani nekritizoval. A o zrušení organizací se prý dozvěděli z médií. Považují to za nečestné chování.

Není to pravda. Situaci jsme řešili několikrát na výboru i předsednictvu, a byl u toho i pan primátor (Liberce Tibor) Batthyány. To, že to dojde až tak daleko a organizace budou zrušené, jsme nemohli dát vědět dopředu, protože jsme sami nevěděli, jak hlasování dopadne.