Majetek Intermy je na prodej, obyvatelé mohou přijít o přístup k domům

Dohromady jde o osm výběrových řízení na majetek, za který chtějí věřitelé získat více než sedmačtyřicet milionů korun bez DPH. Přihlásit se do nich mohou zájemci až do 17. února. Prodej majetku Intermy ale může zkomplikovat život hlavně lidem v domech číslo 1616 až 1622. Případný kupec totiž získá přístupovou cestu, na které jsou i parkovací místa pro zdejší obyvatele.

„O prodeji jsme už informovali město i společenství vlastníků,“ sdělil Tomáš Doubrava, který má ve společnosti Naxos na starost prodej nemovitostí. Zájem ale podle něj zatím neprojevili. Silnice se nabízejí společně se zelení jako jeden celek. Dohromady jde v tomto případě bezmála o devět tisíc metrů čtverečních, za něž věřitelé žádají nejméně necelé dva miliony korun bez daně. „Takto už jsme majetek dostali rozdělený,“ řekl Doubrava.

Cesty nejsou věcné břemeno

Užívání cest není zajištěno věcnými břemeny, a tak se může stát, že v případě prodeje majitelé či nájemníci bytů o možnost přístupu k domu a bezplatné parkování přijdou nebo za ně budou muset zaplatit. Podle Davida Novotného, vedoucího správy majetku libereckého magistrátu je důležité, jak byly silnice zkolaudované.

„Pokud jsou zařazené v síti místních komunikací včetně parkovacích ploch, tak je nelze prodávat. Nejsem si proto úplně jistý, jestli správce konkurzní podstaty postupuje správně v souladu se silničním zákonem,“ prohlásil vedoucí.

Pokud je však cesta zkolaudovaná jako přístup k domu, pak tam prý problém být může.

„Osobně se domnívám, že to není obchodovatelný majetek a správce konkurzní podstaty by jej měl nabídnout městu jako bezúplatný převod. Ale chápu i jeho pozici, jeho úkolem je uspokojit věřitele,“ dodal Novotný. To, že by pozemky vykoupilo přímo město si představit neumí. „Město to moc nedělá, maximálně vykupujeme soukromé pozemky, které leží na našich silnicích,“ poznamenal.

Věřitelé se domáhají 345 milionů

Interma vznikla v roce 1994. Jejím největším vlastníkem byla do roku 2010 stavební společnost Hochtief VSB a.s., dnes ji vlastní jen soukromé osoby. Od svého vzniku postavila firma více než 5 000 bytů nejen v Liberci, ale také v Jablonci nad Nisou, Mladé Boleslavi, Kosmonosích nebo Vrchlabí.

Ještě v roce 2008 byl její obrat více než miliarda korun. Návrh na zahájení insolvenčního řízení podali sami vlastníci kvůli neschopnosti dostát závazkům vůči věřitelům. Firma ukončila stavební činnost a nemá žádné zaměstnance. V insolvenčním řízení přihlásilo své pohledávky přes 200 věřitelů, kteří se domáhají vyplacení více než 345 milionů korun.