Preciosa opouští Český ráj. Zaměstanci se přesunou do Liberce

Podnik za výhodných podmínek nabízí přesun i zaměstnancům a nechce propouštět. Podle odborářů bude ale o dojíždění stát jen část zaměstnanců.

„Důvodem přesunu je koncentrace výroby, zmenšení počtu areálů. Je pro nás ekonomicky výhodnější. Odpadne logistika, převážení zboží. V Minkovicích je na přesun dostatek místa,“ vysvětlil mluvčí Preciosy Stanislav Kadlec.

„Proces stěhování do Liberce jsme už zahájili, bude trvat zhruba do poloviny letošního roku. Někteří zaměstnanci přejdou do Liberce, někteří pravděpodobně skončí,“ doplnil mluvčí Kadlec.

Preciosa do Minkovic přesune jak zaměstnance, tak část strojů. Tato operace ale podle mluvčího nenaruší výrobu.

Areál v Přepeřské ulici však zcela prázdný nezůstane. „Některé operace přemístit nejde. Areál nám nicméně zůstane. Žádné konkrétní plány, co s ním budeme podnikat v tento okamžik nemáme,“ doplnil mluvčí Kadlec.

150 zaměstnanců dostalo výhodný balíček

V Turnově Preciosa zaměstnává 340 lidí. Ve městě je ještě závod na Koňském trhu a v Sobotecké ulici.

„Sto padesáti zaměstnancům jsme velmi výhodným relokačním balíčkem a výhodami nabídli přechod do libereckého závodu,“ uvedla personální ředitelka Preciosy Jana Havlíčková.

Zmíněný balíček znamená, že firma nabízí lidem bonus za dojíždění. Zároveň nabízí zaškolení, lidi bude vozit vlastními autobusy.

„Pokud zaměstnanci nepřistoupí na naši nabídku, budeme se s nimi muset rozloučit. Nicméně mimořádnými odstupnými,“ doplnila Havlíčková.

Připouští, že spousta lidí nebude chtít dojíždět a poohlédne se po jiném zaměstnání.

„Na trhu práce je spousta firem, která hledá pracovníky. Je nám jasné, že řadě lidí nebude vyhovovat dojíždění, raději se rozhodnou třeba pro firmy vyrábějící pro autoprůmysl. Situace je teď pro nás obtížnější, než kdybychom ji řešili před dvěma lety. Proto chceme zaměstnance motivovat, aby zůstali v Preciose,“ dodala Havlíčková.

O zavření fabriky se mluvilo několik let

„O zavření fabriky se mluvilo několik let, nikdo ale neměl dost informací. Lidé byli demotivovaní a žili v nejistotě. Atmosféra byla špatná. I proto jsem raději odešel už před rokem,“ uvedl bývalý zaměstnanec, který si nepřál uvést jméno, redakce ho ale zná.

„Jde o velmi schopné lidi. Ptali jsme se, zatím ale nechtějí dojíždět navzdory lákavým benefitům. Až jsem se divil, kolik lidí odmítá přejít do Liberce. Na vině je podle mých informací jak neochota dojíždět za prací, tak jakási rivalita libereckého a turnovského závodu,“ předjímá předseda Asociace samostatných odborů v Libereckém kraji Milan Šubrt.

„O propouštění v Preciose ještě nic nevíme. Jsme ale připraveni poskytnout jakoukoliv pomoc, kdyby k tomu došlo,“ zmínil Lubomír Záleský, vedoucí oddělení trhu práce krajské pobočky úřadu práce.

„Odliv každého podnikatelského subjektu z Turnova nás mrzí a je to vždycky škoda pro Turnov. Preciosa sice zůstane v Turnově ještě na dvou místech, ale Přepeřská bylo hlavní sídlo. Naštěstí odchází v době, kdy je naše ekonomika na vzestupu. Doufám tedy, že lidé, kteří nebudou moci odejít do Minkovic, práci v Turnově nebo okolí najdou,“ uvedl starosta Turnova Tomáš Hocke.

Propuštěné zaměstnance by si mohly přebrat například firmy Ontex, Kamax a Grupo Antolin, které v Turnově sídlí a dlouhodobě shání lidi do výroby.