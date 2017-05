Před věznici se srocují fanoušci Kajínka. Jeden z nich mu přinesl tisícovku

„Seděl jsem sedm let a přišel o všechno. Až pan Kajínek vyleze, pocítí obrovskou euforii. Ale bude pro něj těžké vrátit se do normálního života. Dostane 120 korun a za to si nekoupí ani lístek na autobus. Proto jsem mu přinesl tisícovku,“ řekl novinářům Veselý.

Ti propuštění Kajínka vyhlížejí před branami věznice již pátý den. Stále totiž čekají na podepsání milosti, kterou prezidentu Miloši Zemanovi předal jeho kancléř Vratislav Mynář v sobotu dopoledne.

Veselý míní, že Jiří Kajínek nemá naplánováno, co bude po propuštění dělat a milost nečekal. „Každý den se bude pomalu rozkoukávat. Navíc je tam už dlouho, má zničené zdraví. Například jídlo je ve vězení katastrofa. Dají vám k obědu obarvenou vodu a říkají tomu guláš,“ postěžoval si Veselý, který k věznici přišel s transparentem.

Na něm stálo: „Kajínek - oběť justiční mafie. Policie spáchala zločin!“

Bývalý vězeň nemá jasný názor na to, zda je Jiří Kajínek vinný, nebo ne. „Jestli je tam nějaká vina, nebo ne, netuším, ale ten člověk je tam už dlouho, 23 let. Až ho pustí, pogratuluji mu,“ říká Veselý.

Již v minulých dnech dorazili před rýnovickou věznici další podporovatelé Kajínka. Jeden z nich měl v rukou podepsanou Kajínkovu fotku, dostal ji od něj údajně prostřednictvím pošty. „Chci ho jen pozdravit,“ řekl obdivovatel.

V pátek tady zaparkovala luxusní limuzína. „Je kolem oběda, to by mohli pana Kajínka pustit a rovnou by se svezl,“ svěřil se majitel bílého korábu Petr Dudáš.

V neděli před čekající novinářské štáby předstoupil ředitel rýnovické věznice Vlastimil Kříž. Žádné informace o milosti pro Jiřího Kajínka však neměl. Řekl, že s milostí se musí do věznice dostavit předsedkyně jabloneckého soudu či pověřený soudce, aby odsouzeného seznámil s podmínkami. Pak bude možné Kajínka propustit na svobodu.

„Mediální zájem vzbudil v občanech tohoto města i ve veřejnosti z celé České republiky mnoho dotazů o tom, co se právě teď děje ve věznici,“ řekl Kříž. Ujistil, že ve věznici panuje klid a pořádek, víkend byl standardní s vycházkami některých odsouzených a návštěvami. „Mohli jste potkat některé odsouzené, kteří byli i mimo areál věznice,“ dodal ředitel.

Přímý přenos od bran rýnovické věznice

K očekávané milosti Kajínka pouze řekl: „Pakliže obdržím dokument, který mě bude opravňovat k tomu, abych zahájil úkony k realizaci rozhodnutí prezidenta republiky, učiním tak bezodkladně.“

Podepsání milost Zeman avizoval na dobu po svém návratu z Číny. „Rozhodnutí o udělení milosti už je připraveno a hotovo,“ uvedl prezident předminulý čtvrtek.

Nejznámější český vězeň Jiří Kajínek strávil za mřížemi 23 let. Média na sebe upozornil útěkem z přísně střežené mírovské věznice. Zeman už dříve uvedl, že k milosti pro Kajínka připojí sedmiletou podmínku, „aby reagoval na některé obavy, že se bude mstít po svém propuštění z vězení“.