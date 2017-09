Z Liberce do Prahy přímým vlakem, slibují sociální demokraté i Starostové

Jednička kandidátky sociálních demokratů v kraji, ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová, přišla s peticí namířenou na ministerstvo dopravy. Jejím cílem je, aby stát zřídil přímé rychlíky z Liberce do Prahy.

Stejné téma přitom měli v kampani při loňských krajských volbách Starostové pro Liberecký kraj a neopouští ho ani před volbami do sněmovny.

Marksová: Železniční infrastruktura je nevyhovující

Marksová tvrdí, že je ostudou, aby Liberec jako jediné město v Česku nad sto tisíc obyvatel neměl kvalitní železniční spojení s hlavním městem.

„Železniční infrastruktura v kraji je nevyhovující. Je naprosto nezbytné, aby vznikla kvalitní alternativa autobusové dopravě, která zajišťuje spojení mezi regionem a Prahou. V současné době se vlakem z Liberce do Prahy dostanete zhruba za dvě a půl hodiny s nutností přestupu, zatímco autobusem je to téměř o polovinu času méně,“ říká Marksová.

Podle ní není cílem petice jen zrychlení cestování po dráze, ale též snížení zátěže pro životní prostředí.

„Počet aut stále roste, doprava houstne, objem spalin vypouštěných do ovzduší se zvyšuje a má dopad na zdraví obyvatel Libereckého kraje. Musíme tedy lidem nabídnout ekologičtější varianty cestování, které však budou stejně kvalitní,“ dodává Marksová.

Ve hře je alternativa

Téma rychlíku do Prahy rezonuje také u Starostů. Krajského volebního lídra hnutí STAN, náměstka hejtmana Marka Pietera, mrzí, že se nikdo z konkurenčních stran na stav věci nikdy nezeptal a téma se vytahuje jen před volbami. Přesto je podle něj zatím ve hře alternativa. Rychlík z Liberce do Prahy bez přestupu by do hlavního města dorazil zhruba za dvě hodiny a pět minut.

„Zatím je to v jednání, další proběhne během čtrnácti dnů. Musíme si sjednotit podmínky například na vybavení vozů se Středočeským krajem. S ním a Českými dráhami se budeme na spojích do Prahy finančně podílet. Zatím to vypadá na částku přibližně milion korun ročně, která poputuje z krajského rozpočtu,“ uvádí Pieter.

České dráhy již v červnu naznačily, že plánují zavedení rychlíku od letošního prosince. „Jsme ve fázi přípravy jízdního řádu a s ohledem na probíhající jednání s objednateli nebudeme detailnější informace sdělovat,“ řekla nedávno mluvčí Českých drah Radka Pistoriusová.

Krajský lídr Starostů přiznává, že čas dojezdu vlaku ještě není ideální. Autobus totiž zvládne cestu do hlavního města přibližně za hodinu a deset minut.

„Přesto jakákoliv změna oproti stávajícímu stavu je dobrá. Autobusem je to na Černý Most sice asi hodinu a deset minut, ale další půlhodinu pak jedete metrem do centra. Výhodou vlakového spojení může být to, že dojedete na hlavní nádraží a jste za přibližně dvě hodiny již přímo v centru Prahy. Přesto ideální by byla modernizace celé trati, ale to je otázka třeba dvaceti let minimálně,“ doplňuje Pieter.

Půta: Je to zajímavé i pro Škodu

Hejtman Martin Půta říká, že je škoda, že sociální demokraté pro zavedení přímého rychlíku do Prahy nic moc neudělali.

„Byli v několika vládách a není ani hotová studie. Naše téma je to pořád. Navíc je to zajímavé i pro automobilku Škoda v Mladé Boleslavi. Z Prahy tam denně dojíždí za prací nějakých dva a půl tisíce lidí. Dvě hodiny a pět minut do Prahy ještě není vítězství a také bude záležet na ceně jízdenky, když se nyní vede cenová válka na trati mezi Libercem a Prahou mezi Student Agency a FlixBusem,“ podotýká Půta.