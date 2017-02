Kopec sněhu a stan vedle startu. Přípravy na Jizerskou 50 finišují

„Konečně je všude dostatečné množství sněhu, takže nepočítáme s žádným dovážením, i když se má oteplit. Ale zase by pak mělo být sluníčko,“ říká Martin Koucký, předseda Skiklubu Jizerská padesátka a ředitel závodu.

Přesto kousek za startem na stadionu v Bedřichově trůní několik metrů vysoká hromada zmrzlého sněhu, kterou deset dní před závodem běžkaři využívají k natrénování krátkého prudkého sjezdu. „Slouží jako depozice. Kdyby náhodou nebyl sníh, jako například v loňském roce, tak abychom to na první kilometry mohli rozvézt. Rozhodně tam nezůstane, stadion chceme mít jako velkou volnou plochu, aby to mohlo být pro závodníky pohodlné. Ta hromada je tak velká, že by mohl hrozit i nějaký úraz,“ vysvětluje Koucký.

Stan na místě bývalého penzionu

Oproti minulým ročníkům stadion mírně pozměnil tvář. Stan pro převlékání a občerstvení - přestože mu ještě chybí boční plachty a dělníci pracují na podlaze - zaujal místo vedle stadionu pod kopcem, kde dříve stával penzion.

Dělníci dokončují stany pro Jizerskou 50.

„Vzniklo pohodlnější zázemí pro závodníky. Dá se tam postavit velký stan, aby to odpovídalo standardu větších akcí ve světě. V dřívějších dobách bývalo zvykem, že se areál zastavěl, vybetonoval a pak se nevyužíval. Proto je lepší, když se jednorázově postaví stan, který se pak zase rozbourá. Je to daleko ekonomičtější. I pro obec, která volnou plochu může v létě jednoduše posekat,“ přibližuje Koucký. ̈

Na tradičním místě, mezi silnicí a cílem, už vyrostla mobilní prodejna sportovního vybavení. „Už tu cítíme závodní atmosféru. Lidé trénují, připravují se na závod. V průběhu Padesátky tu pak budeme mít servis, který navštíví jak profesionálové, tak amatéři,“ říká za sportovní obchod Roman Chromý, který největší počet zákazníků očekává v neděli 19. února, tedy v den konání hlavního závodu na 50 kilometrů.

Trať komplikuje namrzlý sníh

Na stadionu pracuje zhruba dvacet až třicet lidí. „Příští týden to bude kolem stovky, na trati pak dalších dvě stě tři sta jako kontroloři nebo rozhodčí,“ upřesňuje Koucký. Na přípravě se podílí i Jizerská o. p. s., která připravuje tratě.

„V tuto chvíli provádíme zastřihávání větví, který by během závodů mohly švihat běžkaře do těla,“ říká rolbař Martin Kunc, podle kterého je jedinou drobnou komplikací namrzlý sníh. „Nejdřív byl prašan, ale jak pršelo, tak si to sedlo,“ přibližuje.

Na trati pak podle něj leží půl metru až metr sněhu. Na něj by mělo podle pořadatelů vyrazit zhruba šest a půl tisíce závodníků. „Stejný počet, možná maličko vyšší, když jde o jubilejní ročník, očekáváme i diváků,“ počítá Koucký s tím, že letošní jubilejní ročník by se mohl po několika letech představit v důstojném světle.

„Vrátili jsme se k únorovému termínu, takže lidi měli i dost času na přípravu, sněhu je dost. Takže si myslíme, že to dopadne dobře. Je to i odměna pro organizátory,“ zakončuje Koucký.