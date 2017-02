Proslulé zmrzlinárně hrozí konec kvůli zdraví a vztahu cukrářky

11:15 , aktualizováno 11:15

Sedmnáct let lidé chodili k Ivaně Jablonovské do Stráže pod Ralskem pro proslulou zmrzlinu, které dnes vyrábí přes 300 druhů. Teď může vše skončit kvůli jejím osobním problémům. Vztah s partnerem Heinrichem Schwarzkopfem, kterému podnik patří, se postupně dostával do vleklé krize, o níž nikdo nevěděl.