Devět set lidí brání v Českém ráji jídelnu. Má ji pohltit infocentrum

„Rozhodnutí by mělo padnout na zastupitelstvu v březnu,“ řekl turnovský starosta Tomáš Hocke.

Rodinná restaurace Life Food je v nájmu v městském domě na náměstí Českého ráje. Na stolech v jídelně leží listy s výzvou k podpoře petice za zachování restaurace.

„Z rozšíření infocentra vyplývá ukončení naší činnosti. Vhodné prostory pro restauraci našeho typu jsou v Turnově značně omezené,“ stojí ve výzvě.

„Petici zatím podepsalo asi pět set obyvatel města a dalších čtyři sta lidí, kteří do Turnova jezdí za prací,“ upozornila Kateřina Eichlerová.

Life Food vede společně s majitelem Miloslavem Medkem. „Doufáme, že radnice vyslyší hlasy tak velkého počtu lidí.“

Restaurace vaří jídla i pro vegetariány nebo pro hosty s bezlepkovou dietou. Petice běží již od podzimu a strávníci navíc píšou do sešitu připomínky adresované radnici.

Sešit plný připomínek

„Dojíždím do Turnova ze Semil a mohu říci, že Turnovákům tento typ občerstvení závidím. Skvělý personál, výborná jídla. Byla by škoda přijít o bezva stravování.“

„Infocentrum je v Turnově úplně zbytečné. Proto bych prosila, aby se tato restaurace rozšířila na větší plochu místo infocentra.“

„Konečně se mohl Turnov pyšnit stravovacím zařízením, kde se nají opravdu každý, a to i člověk velmi nemocný. Přijde mi neskutečné, že město nenajde vhodnou variantu pro udržení si tak super stravovacího zařízení, jako je tohle.“

Místostarostka Jana Svobodová považuje rozšíření infocentra za důležité. „Nechceme, aby si v něm návštěvník jen koupil pohlednici nebo si vzal mapu,“ vysvětlila Svobodová.

„Jednadvacáté století si vyžaduje zajímavé nápady, něco, co vás v infocentru udeří do očí. Rádi bychom připoutali pozornost turistů především ke kamenářství a šperkařství, k řemeslům, které Turnov proslavily. Ve větším infocentru by se návštěvníci Českého ráje dozvěděli mnohem více než dosud také o skalních městech, o geoparku, o lidové architektuře nebo o horolezectví.“