Mzdy prudce rostou, lidé v Libereckém kraji už mají průměrně přes 25 tisíc

11:04 , aktualizováno 11:04

Přes padesát čepovaných piv, více než čtyřicet pecnů chleba, plnou nádrž benzinu do auta anebo čtyři rodinné vstupenky do liberecké zoo. To vše si mohou ke svému měsíčnímu platu dopřát navíc lidé v Libereckém kraji.