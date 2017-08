První čtyřválec v monarchii. Před 111 lety začala v Liberci výroba aut

Zkonstruoval jej na přelomu let 1905 a 1906 místní továrník Christian Linser, muž, jenž ve svém podniku vyráběl zprvu hasičské stříkačky, parní stroje či šoupata a ventily pro přehrady v Jizerských horách.

„Na konci devatenáctého století vyráběla jeho továrna jízdní kola a od roku 1902 motocykly značky Zeus,“ připomněl Pavel Kozler z Autoklubu Liberec.

Po obchodním úspěchu motorek zkonstruoval Linser auto. Novinku, jež se mohla pochlubit prvním čtyřválcovým motorem v monarchii, představil v březnu 1906 na mezinárodním autosalonu ve Vídni, v dubnu na autosalonu v Praze a od června do listopadu na Výstavě českých Němců v Liberci.

„Linser dbal na precizní výrobu a kvalitní materiály, což ale prodražovalo výrobu,“ zmínil Kozler.

Málem předběhl firmu Laurin a Klement

Patrně na Výstavě českých Němců si vozu nevšiml nikdo jiný než liberecký propagátor automobilismu Theodor von Liebieg, který měl výrobu automobilů v Liberci již dlouho v plánu a v roce 1907 založil R. A. F. neboli Reichenberger Automobil Fabrik.

„Téměř půl roku se vlekla složitá jednání mezi Linserem a Liebiegem, který chtěl převzít Linserovu výrobu. Nakonec Linser souhlasil a prodal divizi svého podniku Liebiegovi,“ uvedl Ivan Rous ze Severočeského muzea.

„Ještě několik let vycházeli v továrně R. A. F. z Linserových návrhů, až později si udělali vlastní vývoj,“ doplnil Kozler.

V roce 1909 už R. A. F. vyráběla více než deset modelů a počtem vyrobených kusů se v Čechách dostala za mladoboleslavskou firmu Laurin a Klement, které začala konkurovat. Nakonec automobilka z Boleslavi tu libereckou pohltila a v roce 1916 byla výroba vozů a dílů definitivně zastavena.

Moc nechybělo a Linser mohl být vůbec první, kdo v českých zemích automobil vyrobil. Voituretta typ A, kterou představili Laurin a Klement z Mladé Boleslavi v roce 1905, podle Kozlera předběhla liberecký vůz jen o chvíli.

„Voiturettu měli hotovou nejspíš někdy z podzimu a Linser vyrobil auto nejpozději začátkem roku 1906,“ počítá Kozler.

Žádný vůz se nedochoval

Z Linserových vozidel se do dnešní doby nedochovalo ani jedno. Neví se ani, kolik jich továrna vyprodukovala. Motocykly měly větší štěstí, do současnosti přežily čtyři.

„Jsou někde v cizině. Jedna se prý málem už už dostala zpátky do České republiky, ale nevyšlo to,“ poznamenal Kozler.

Mimochodem, v roce 1905, kdy Linser konstruoval své auto, byl v Liberci založen – rok po Praze – druhý autoklub v Českých zemích.

„Měl třináct zakládajících členů, byli to vesměs významní průmyslníci – vratislavický Ginzkey, liberecký Liebieg, novoměstský Klinger a další. Není se co divit, auto bylo tehdy velice drahé, stálo tolik co dům,“ zmiňuje Kozler.

Sídlo měl autoklub v domě v Jablonecké ulici číslo 16.

Zářijový sraz veteránů začne 9. září v devět ráno na náměstí před libereckou radnicí. V poledne odstartuje jízda do Bedřichova a odpoledne odtamtud do autokempu v libereckých Pavlovicích. Dorazí i Aero 30, Tatra 57, Praga Piccolo, Škoda Popular, Opel Olympia či Saab 99 nebo Renault 4 CV.

„Lidé si mohou všechna auta a motocykly prohlédnout na Benešově náměstí,“ dodal Kozler.