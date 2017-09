Epochové sešity místo učebnic. V Liberci otevřela první waldorfská třída

Děti usedají do lavic školy v Gollově ulici, odloučeném pracovišti Základní školy Kaplického. Do první třídy nastoupilo 14 dětí. Waldorfská škola bude v Liberci vznikat postupně, každý rok přibude jedna třída.

„Princip waldorfské pedagogiky známe už z lesní školky, moc jsme usilovali i o to, aby syn nastoupil do této třídy. Nechtěli jsme klasickou státní školu. Ale je to i kvůli osobnosti paní učitelky Hrůzové, která nás okouzlila,“ řekla maminka prvňáčka Šimona Barbora Brzoňová.

Žáci jsou hodnoceni jen slovně

V čem bude podle ní přístup k učení jiný? „Je tu ponechána svoboda člověka. Dětem nebudou předkládány všechny informace jako nám ve škole učitelem frontálně, ale k poznání si děti dojdou samy. Paní učitelka jim bude spíš průvodcem. Myslím, že je to víc podobné reálnému životu,“ domnívá se Barbora Brzoňová.

Ve waldorfské škole nejsou motivací k učení známky, ale způsob, jak se vyučuje. Žáci jsou hodnocení jen slovně se zaměřením na schopnosti a pokroky každého žáka.

Vyučování je více prožitkové. Dětem se nepředkládají hotové pravdy. Prožitkem a objevením mají poznatky v dětech zůstat silně zakořeněné. Podle waldorfské pedagogiky to přispívá k účinnějšímu ukládání učiva do paměti.

Žádný předmět také není nadřazen jinému, takže každý žák má prostor pro seberealizaci.

Výuka ve waldorfské škole je rovněž hodně založena na umění a pohybových aktivitách, stejně jako na praktické práci s různými materiály jako hlína, dřevo či textil. Škola v dětech rozvíjí spolupráci s důrazem na schopnosti každého dítěte. Namísto soutěživosti se pěstuje spolupráce.

Matematika předváděná na koláčích

„Není to tak, že dám do školy děti a pak se nestarám. Ale je tam neustálá komunikace a spolupráce mezi žákem, rodičem, učitelem. Třeba když je matematika, rodiče napečou koláče a žáci si je dělí na čtvrtiny, osminy, různě s nimi počítají,“ nastínil ředitel ZŠ Kaplického Pavel Zeronik. Některé prvky používané ve waldorfských třídách by do budoucna rád zařadil i do běžné výuky.

Jedním z rozdílů oproti klasické škole je koncentrované učení. Psaní, český jazyk nebo matematika běží ve dvouhodinových „epochách“. Umožňuje to probrat látku intenzivněji. Epocha se vyučuje po dva až čtyři týdny.

Děti se také budou od první třídy učit anglickému a německému jazyku. Tato výuka probíhá stejně, jako výuka mateřského jazyka v dětství. V prvních třech letech hlavně nasloucháním a nápodobou, až ve čtvrté třídě se přidá psaná podoba.

Epochové sešity místo učebnic

Waldorfská škola nepoužívá ani klasické tištěné učebnice. Děti mají takzvané epochové sešity, do kterých si samy kreslí a zapisují učivo. K rozšiřování poznatků slouží encyklopedie, slovníky, atlasy, sbírky úloh a další literatura.

Podle učitelky Terezy Hrůzové je představa, že výuka probíhá chaoticky a bez disciplíny, mylná. Pravidla se jen podle ní nenastavují direktivně. „Samozřejmě je to náročnější, když jsou některé děti komplikovanější,“ řekla učitelka Hrůzová.

Waldorfská škola byla dosud v rámci kraje jen v Semilech. V Liberci ji zřídilo město ve spolupráci se spolkem Wrabec. „Jsme rarita, že jsme státní škola waldorfského typu, protože v dnešní době vznikají spíše soukromé,“ uvedla učitelka Hrůzová.

Alternativní způsob vzdělávání ve waldorfské třídě Liberec doplňuje už existující třídy s montessori pedagogikou, které jsou v ZŠ 5. května.

„Mám radost, že se nám podařilo v Liberci najít řešení, kam waldorfskou třídu umístit, nebylo to v současných podmínkách vůbec snadné. Od počátku bylo pro nás důležité nabídnout rodičům další alternativu,“ doplnil Ivan Langr, náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu. V letošním školním roce bude 200 základních škol v Libereckém kraji navštěvovat 40 tisíc žáků.