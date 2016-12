Psychiatrii v Liberci čeká oprava za 150 milionů. Přibudou lůžka i poradny

14:00 , aktualizováno 14:00

Psychiatrické oddělení v liberecké nemocnici má projít velkou rekonstrukcí. Přibude více lůžek i specializované poradny. Projekt za 150 milionů korun už leží na ministerstvu pro místní rozvoj, to rozhodne, zda peníze do krajského města pošle. Pokud ano, rekonstrukce by měla začít za dva roky.