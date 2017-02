Sever Čech hlásí další výskyt ptačí chřipky, virus udeřil na kraji Liberce

„Šest kusů drůbeže z Liberce bylo posláno na vyšetření, čtyři by se tam měly ještě nacházet. Prověříme ještě, jaká je situace, jaký je stav a v pondělí přistoupíme k likvidaci,“ uvedl v neděli ředitel Krajské veterinární správy v Liberci Roman Šebesta.

V pondělí se podle něj okolo ohniska vytyčí ochranné a dozorové pásmo, v němž bude platit zpřísněný veterinární dozor. Na konci ledna utratili veterináři desítky kusů drůbeže ve vsi Kadeřavec poblíž Turnova.

Veterináři během víkendu kromě Liberce potvrdili i další čtyři nová ohniska - v Orlové v Moravskoslezském kraji, ve středočeských Hlásné Třebáni a Kostelci nad Labem a také v Koldíně na Orlickoústecku v Pardubickém kraji.

Nebezpečí se nyní vznáší nad libereckou zoologickou zahradou. Ta vlastní jednu z největších kolekcí dravého ptactva v Evropě. Nachází se však na opačném konci města a Šebesta zatím neví, zda se bezpečnostní opatření dotknou i jí. „Zatím je předčasné cokoliv říkat, uvidíme v pondělí,“ dodal ředitel.

V zoo jsou však na případný výskyt ptačí chřipky připraveni. Ptáky tady jsou schopni ukrýt do uzavřených prostor. Opatření by ale mohla ohrozit současnou sezonu hnízdění.

„Mohli bychom zničit minimálně sezonu a dost možná ty ptačí páry. Do voliér může proletět vrabčák, ale to může do všech zoologických zahrad. Kdybychom se dopředu pustili například do zahušťování ok v ptačích klecích, tak můžeme udělat větší škodu než případný výskyt viru ptačí chřipky. Nejenom že bychom ty ptáky vystresovali, ale mohli bychom narušit statiku voliér. Byly nějak stavěné, když napadne další metr sněhu, který nepropadne, a může to celé spadnout,“ vysvětlil na konci ledna ředitel zoo David Nejedlo.