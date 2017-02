Obavy se potvrdily. Ptačí chřipka poprvé zabíjela v české zoo

„V zoo Liberec byl prokázán virus ptačí chřipky u labutě, která uhynula v izolačním zařízení mimo areál ZOO,“ uvedl šéf zahrady David Nejedlo. Krátce nato chovatelé ve spolupráci s veterináři utratili i zbývající čtyři labutě a čtyři husy, které byly v izolaci společně s uhynulou labutí. Potvrdil to za Státní veterinární správu Petr Majer. Zoo ale zůstává pro veřejnost otevřená.



Šéf zahrady David Nejedlo totiž upřesnil, že k úhynu došlo v izolačním zařízení mimo areál zoo. „Zahrada proto nechystá v tuto chvíli další opatření,“ dodal Nejedlo.

Jde nicméně o třetí ohnisko choroby v Libereckém kraji a o 27. ohnisko v Česku. Liberec má ovšem jedno smutné prvenství - poprvé se tady nemoc objevila u ptáků v české zoologické zahradě.

ZOO neležela v ochranném pásmu, přesto se připravovala

Liberecká zoo, jež má jeden z největších chovů dravých ptáků ve střední Evropě, se na ptačí chřipku začala připravovat už na začátku tohoto týdne. Tedy poté, co se virus H5 nejprve objevil v Turnově a posléze o minulém víkendu i přímo v liberecké čtvrti Hanychov. Tam utratili deset kusů kachního plemena indický běžec (více zde).



Zoo sice leží na druhém konci města a mimo původně stanovené ochranné a dozorové pásmo, zoologové přesto už v pondělí preventivně přesunuli do vnitřních prostor například kachny a labutě z jezírka. I pštros nandu musel do ubikace. Venku tak zůstalo zhruba 140 dravců, bažantů a sov.

„Některá opatření jsme dělali již loni, další přišla poté, co se virus ptačí chřipky objevil na kraji Turnova. Veterinární správa nám například doporučila zabezpečit větrací otvor v pavilonu plameňáků a natáhnout částečně síť nad kusem rybníka. To jsme provedli,“ řekl iDNES.cz Nejedlo.

Nyní, poté co chřipka zabíjela přímo v zoo, zpřísnila Státní veterinární správa ve spolupráci s personálem zoo dohled nad zdravotním stavem ostatních ptáků v zoo. „Zoologická zahrada zůstává pro veřejnost otevřena,“ řekl krajský ředitel veterinární správy Roman Šebesta. Voliéry se zatím přikrývat nebudou. „Tím, že izolační stáj je dokonale oddělena od ostatních ptáků v zoo i od ostatních ptáků v izolační stáji, tak se utrácení bude týkat jen těch osmi kusů,“ dodal Šebesta.

Což je pro zoo dobrá zpráva. „Modlíme se, abychom nemuseli přistoupit k zakrývání jejich voliér. To bychom udělali až nám to krajská veterinární správa nařídí. Mohli bychom totiž dravce vyděsit, kdybychom po voliérách lezli, a tím ohrozit sezonu hnízdění. Ptáci by totiž ze šoku mohli slézt z hnízd, nejsou zvyklí na to, že po voliérách někdo leze,“ vysvětlil Nejedlo.

Nebezpečím pro dravé ptáky by mohli být virem nakažení drobní pěvci, kteří by vlétli do voliér. Dalším rizikem je podle ředitele nosnost konstrukcí. „Statika voliér není spočítána na to, aby voliéry byly celé zakryté. Navíc když ještě napadne sníh. Sníh by měl oky propadat,“ vysvětlil.

Jako u ostatních ohnisek bude okolo zoo opět stanoveno tříkilometrové ochranné a desetikilometrové dozorové pásmo. Situaci budou veterináři v následujících dnech sledovat, možná přijmou i další opatření. Odborníci z liberecké zoo již před několika dny přesunuli ze tří venkovních míst do vnitřních prostor druhy, které jsou k ptačí chřipce náchylné. Venku ve voliérách zůstávají jen dravci, sovy a bažanti.

Veterináři v pátek potvrdili první ohnisko ptačí chřipky rovněž v sousedním v Královéhradeckém kraji. Jde o malochov ve Žďáru nad Orlicí na Rychnovsku, v němž bylo šedesát ptáků.

Zatím nebyl zaznamenán přenos viru H5N8 na člověka. Ptačí chřipka se v České republice objevila na začátku letošního roku zhruba po deseti letech.

Na území Libereckého kraje zaznamenali veterináři první výskyt na konci ledna v malochovu v Kadeřavci u Turnova. Museli tady usmrtit 60 opeřenců. Farmář nalezl nejprve v kurníku mrtvé perličky. Kropenatí ptáci zemřeli v noci. Po nich začaly umírat kachny i husy. „Manžel otevřel kurník a vypotácelo se pár slepiček. Zmateně pobíhaly. Ležela tam i mrtvá kachna. Za chvíli začaly umírat i husy, bylo to strašné,“ popsala situaci pro MF DNES manželka hospodáře (psali jsme zde).