Rekordně dlouhý zákaz návštěv. Pacienti bez blízkých strádají

Dlouhým odloučením trpí pacienti i jejich příbuzní. Kromě nemocnic totiž už přes měsíc nesmějí na návštěvu ani do domovů důchodců.

V úterý sice jablonecká nemocnice zákaz zrušila, ta liberecká jej ale ještě o týden prodloužila. Týká se všech oddělení jak v Liberci, tak i v Turnově, a také na oddělení následné péče v Jablonném v Podještědí. Na návštěvu zatím nesmí přijít lidé ani do domova důchodců v Českém Dubu.

Důchodcům chybí fyzický kontakt

„Pro naše klienty už je to dlouhé. Většina rodin za nimi jezdí na návštěvy pravidelně, minimálně jednou týdně, a už se ptají, kdy zákaz zrušíme. Někteří mají sice mobil a jsou tak ve spojení alespoň telefonicky, ale už jim chybí i ten fyzický kontakt,“ uvedl Radim Pochop, ředitel českodubského domova důchodců. Kvůli mírnému poklesu nemocnosti se proto rozhodl, že před víkendem zákaz odvolají.

„Příbuzným dáme vědět esemeskou. Nejsme stejně úplně schopni zabránit tomu, aby se sem nějaký vir dostal, onemocnět může i personál, ale chtěli jsme to riziko co nejvíce eliminovat,“ dodal ředitel.

Zda návštěvy povolí, to velmi vážně zvažovali i v Liberci. Nakonec se rozhodli, že v něm ještě vytrvají.

„Pro obě strany už je to nepříjemná situace, ale bohužel ta epidemiologická situace zatím nedovoluje návštěvy pustit. Některým pacientům je to velmi líto, ale snažíme se návštěvy řešit individuálně. Například, pokud stav pacienta je vážný, nebo je nelehká situace té blízké osoby, tak po poradě s ošetřujícím lékařem a primářem oddělení se může návštěva povolit. Občas se to ale obrátí ve zlém vůči personálu. Například na dětském oddělení, když příbuzným povolíme výjimku, jsou pak velmi nepříjemní, pokud je požádáme o odchod,“ vysvětlila Jolana Strnadová, manažerka komunikace a psychosociální péče liberecké nemocnice.

Chřipka by mohla zabíjet

S individuálním přístupem se kromě dětského oddělení počítá i na oddělení následné péče. S ochotou ze strany sestřiček se setkal i pan Miloslav, který má v nemocnici svou vážně nemocnou maminku.

„Pokud bychom byli nachlazení, ani by nás nenapadlo za ní na návštěvu jít. Leží na pokoji ještě s dalšími dvěma pacientkami a ošetřující lékař říkal, že pokud by na oddělení někdo zavlekl chřipku, půlka pacientů by tam zemřela. Vždy nás tam ale na pět, deset minut pustí, maminka je moc ráda, když nás vidí. A jednou, když jsem se necítil úplně zdráv, jsem mamince alespoň napsal dopis a sestřičky jí ho odnesly. Sice má mobil, ale už špatně slyší a také její stav jí nedovoluje s telefonem manipulovat,“ svěřil se muž.

Nejvíce nemocných je u předškolních a školních dětí.

„Nejsou ještě tolik krytí protilátkami a musí je postupně nasbírat. Významně ohroženou skupinou jsou pak senioři. Chřipka oslabuje organismus, zlikviduje ochranný mechanismus epitelu dýchacích cest, dostane se do krevního oběhu a může poškodit další orgány, klouby, svaly nebo srdce či cévy,“ přiblížil Jaroslav Harman, zástupce ředitelky protiepidemiologického oddělení Krajské hygienické stanice v Liberci.

V sezoně 2016 až 2017 byl virus chřipky dosud prokázán u 126 osob. Z toho bylo 92 hospitalizovaných a 12 z nich skončilo na jednotkách intenzivní péče. „Tři nemocní, u kterých byl prokázán virus chřipky, zemřeli, byť u nich nebyla chřipka shledána jako hlavní příčina úmrtí,“ zmínil Harman.