Řidiče tramvaje brutálně zmlátili, dopravní podnik zavedl kurzy sebeobrany

Útoku řidič čelil ve Fügnerově ulici 30. dubna před jedenáctou hodinou večer, kdy se už nastupuje předními dveřmi. Když do tramvaje nastupovala žena s jízdenkou nižší hodnoty, než kterou by měla mít, řidič ji na to upozornil. Žena ale nereagovala a šla dál do vozu.

„Řidič, který pracuje zároveň jako revizor, vyšel ze své kabiny. Stoupl si zády do vozu a chtěl jí zabránit v tom, aby postupovala dál. V tom jej ale někdo praštil zezadu do hlavy. Pak ho někdo vyhodil z tramvaje. Víc už si nevzpomínal,“ popsala incident mluvčí Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou Martina Poršová.

Řidič měl po útoku mnohačetná zranění a prodělal několik operací. Měl zlomeniny obličejových kostí, zlomeninu nosu, poškozenou čelist a oko. Po útoku nemohl jíst.

„Řidič je stále v neschopnosti,“ uvedla nyní mluvčí Poršová.

Policie z útoku podezírá dva lidi, zatím je neobvinila

Policisté v souvislosti s útokem podezřívají dva lidi z těžkého ublížení na zdraví a výtržnictví. Vyšetřují je na svobodě.

Případ policie překvalifikovala z přečinu ublížení na zdraví na trestný čin těžkého ublížení na zdraví a výtržnictví. Za ten u soudu hrozí tři roky až deset let vězení. Zatím ale ještě žádné obvinění nepadlo.

„Případ ještě nebyl uzavřen, stále probíhá vyšetřování, vyžádali jsme si znalecký posudek z oboru zdravotnictví, z odvětví soudního lékařství,“ řekla mluvčí liberecké policie Vladimíra Šrýtrová.

„Domluvili jsme se s městskou policií, že bude častěji kontrolovat vozidla jezdící v nočních hodinách,“ zmínil ředitel dopravního podniku Luboš Wejnar jedno z nově přijatých bezpečnostních opatření.

Po útocích na revizory dostávají zaměstnanci výcvik

Jen za poslední tři týdny napadli cestující dva revizory. Vedení dopravního podniku proto zařídilo svým zaměstnancům několikahodinové kurzy sebeobrany ve spolupráci s centrem Budokan.

Od pondělí se zaměstnanci dopravního podniku učí nejen zklidnit agresora, odhadnout jeho reakci, ale také přímo zvládnout napadení.

„Sami řidiči si vyžádali, aby výcvik probíhal přímo v reálném prostředí vozů. O sebeobranu je zájem, kurzy jen musíme zkoordinovat s plánováním služeb,“ sdělila Poršová.