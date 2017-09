Řidiči záchranné služby si přivydělávají jako zřízenci či taxikáři

Pod stresem kličkuje hustém provozu za volantem sanitky. Přesto má mezi dvanáctihodinovými směnami ještě druhou práci. A přiznává, že není sám, kdo si musí vedle náročného a zodpovědného ježdění pro krajskou záchrannou službu přivydělávat.

Řidič: Až 80 procent řidičů má druhou práci

„Přesná čísla neznám, ale odhaduji, že tak osmdesát procent řidičů na záchrance napříč krajem má druhou práci. Nechci říkat, že všichni chodí jezdit unavení, každý to má jinak, podle své víry v to, co zvládne, a vlastních schopností. Faktem je, že jezdíme rychle a ta zodpovědnost je obrovská. Za pacienty, záchranáře nebo doktora i drahé auto,“ přiznává řidič krajské záchranné služby, který si nepřál uvést jméno, ale redakce jej zná.

U záchranky pracuje od 90. let a sám má druhou práci. Kvůli identifikaci ji jen nechce blíž specifikovat. „Se sanitkou jezdím i po těch letech rád, je to pro mě pořád výzva. Faktem je, že takových srdcařů, jako jsem já, je nás tam tak polovina. Ti druzí při lepší nabídce odejdou,“ míní řidič.

Zklamání cítí poté, co si v nejnovějším auditu krajské záchranné služby přečetl, že mzdy zdejších řidičů sanitek jsou pod průměrem České republiky.

„Myslím, že by to tak nemuselo být. Aspoň průměr bychom si zasloužili. Většina řidičů by pak mohla přestat pracovat jinde,“ uvedl řidič.

Šoféři si přivydělávají jízdou s dopravní zdravotní službou, slouží u záchranné služby jiných krajů, pracují ale třeba i u soukromých dopravců, jako taxikáři nebo zřízenci.

Záchranka dostala nejméně peněz od kraje

Audit společnosti Bene Factum zároveň připomíná, že z pěti srovnávaných krajů dostávala Záchranná služba Libereckého kraje během posledních dvou let od kraje nejnižší příspěvek. Mezi lety 2014 a 2016 měla ze všech srovnávaných krajů nejvíc ošetřených pacientů.

„Podle závěrů auditu se řidiči Záchranné služby Libereckého kraje pohybují ve srovnání s ostatními záchrankami platově na úrovni republiky asi ve středním pásmu. Zasazoval jsem se také o to, a podařilo se mi to i prosadit, aby byli řidiči zařazeni do jiné platové třídy v kategorii řidič - záchranář, pokud si rozšíří vzdělání. Umožňuje jim to zvýšení základního platu,“ okomentoval současné platy řidičů Vladimír Hadač, od čtvrtka již bývalý ředitel krajské Zdravotnické záchranné služby.

Kraj jej odvolal údajně kvůli nedostatečné komunikaci se zaměstnanci a manažerským nedostatkům. Své odvolání ale považuje za nepodložené argumenty.

Podle něj i platy řidičů rostly. V roce 2014 byl průměrný plat řidičů 26 329 korun, rok nato 27 406, loni 29 433 korun. „Nemyslím si, že je to tak malý plat,“ dodal Vladimír Hadač.

Sobotka: Obrovské peníze investujeme

Řidiči sice spadají do platových tříd, podle osloveného řidiče jim ale mzdu zvyšují příplatky. „Třeba za směnnost. Je tam rozpětí. Máme je na nejnižší úrovni,“ míní řidič.

„Provozní dotace zdravotnické záchranné služby od kraje je dnes nejnižší v ČR. To vedlo třeba i k odchodu lékařů, lidé jsou demotivovaní. Mně se vyčítaly vysoké platy a byl to jeden z důvodů mého odvolání. Kraj teď sice šetří, ale v tomto případě na nepravém místě,“ je přesvědčen Stanislav Mackovík, krajský opoziční zastupitel za KSČM a bývalý ředitel krajské záchranky, kterého radní odvolali na základě výsledků forenzního auditu. Vystřídal jej právě Hadač.

Pokud druhá práce nezasahovala do pracovní náplně, řidičům v tom Vladimír Hadač nebránil. „Když řidič pracuje jako řidič, je to podle mě v pořádku. Je fakt, že kdyby měli plat tak vysoký, že by nepotřebovali nic takového dělat, samozřejmě bych to kvitoval. Ale to není v možnostech záchranné služby, která se řídí tabulkami,“ dodal Hadač.

„Jsme kraj, který dává menší příspěvek než v jiných krajích, jen zdánlivě je na tom hůř. Obrovské peníze dáváme z hlediska investic,“ řekl Přemysl Sobotka, náměstek hejtmana pro zdravotnictví.

„To, že mají řidiči dvě zaměstnání, je jejich svobodná volba. Vycházejme z jedné věci. Za volantem nesedí v kuse osm hodin, mají to s přestávkami. Charakter jejich práce je trochu jiný,“ řekl Sobotka.