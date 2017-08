Riviéra jako u souseda. Libereckou přehradu ozdobí mola i lepší cesta

Tam je oblíbenou lokalitou, a to nejen kvůli své průzračné vodě, ale i možnostem, které nabízí. Liberečtí radní teď schválili plán, podle něhož se má přehrada nedaleko centra města proměnit v relaxační areál.

Politici na to mají čas do roku 2019 a město jejich záměr přijde na zhruba osmapadesát milionů korun. Polovinu by mohly pokrýt dotace a spolupracovat chce Liberec i s Povodím Labe. Právě to je totiž správcem přehrady.

Nejvíc peněz padne na čistírny vod

„Největší část peněz padne na výstavbu domácích čistíren odpadních vod. Je také potřeba rozšířit kanalizační sběrač v povodí harcovského potoka. Odhadujeme, že zhruba deset milionů korun spolknou i projekty, které by měly zachytit a odvést dešťovou vodu, například ze sídliště Kunratická, ze splaškové kanalizace,“ prohlásil Jan Korytář, náměstek libereckého primátora.

Kanalizační sběrač, který je ve Zvolenské ulici, podle Korytáře ve chvíli, kdy začne pršet, všechno nepobere a splašky pak přetékají do přehrady. „Buď se musí zvětšit jeho kapacita, nebo se pokusíme odvést dešťovou vodu jinam, do speciálních nádrží. Na ty má ministerstvo pro životní prostředí svůj program a lze na to tedy získat dotace,“ vysvětlil náměstek.

Pokud se rozšíří kanalizace, odvede dešťová voda a Povodí Labe vybagruje a vyčistí přehradu, pak se Liberec konečně dočká tak čisté vody, jako mají například v Jablonci.

Hrbková: Jsme ve zpoždění

Okolí nádrže chce ale město zvelebovat už nyní. Ostatně, v plánech to má již dlouho, což přiznává i náměstkyně Karolína Hrbková. Ta slibovala, že ještě letos dostanou novou tvář lesoparky v Blahoslavově i v Pekárově ulici.

„Jsme ve zpoždění. Měli jsme problém se zadáním veřejné zakázky, nevěděli jsme, jestli jde o její dělení, když vyčleníme vegetační práce. Proto došlo k velkému zdržení,“ připustila náměstkyně.

Podle ní se ještě letos začnou alespoň v lesoparcích prořezávat stromy a keře tak, aby byly pro chodce bezpečné. Stavební úpravy, nové lavičky či odpadkové koše pak musejí počkat do příštího roku. A obnovy se dočká i park U Kláštera, ten ale musí Liberec nejdříve za necelých pět milionů vykoupit.

Z cestičky nebude blátivá past

Stihnout se má ještě tento rok také úprava cesty podél přehrady. Dělníci vyhrabou zabahněné úseky a překryjí je maltovým perkem. To zabrání tomu, aby se v případě deště stala z pěšiny rozblácená past.

Do budoucna počítají radní i s úpravou pláže, vybudováním schodů ze Zvolenské ulice, které jsou již léta rozpadlé, nové mají být i další schůdky do vody a malá mola po obou stranách přehrady. Už loni město v areálu vybudovalo sportovní workoutové hřiště i hřiště pro děti, letos v srpnu pak na zkoušku pro řidiče uzavřelo Zvolenskou ulici.