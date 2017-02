Křižovatka u Jedličkova ústavu bude bezpečnější, získá přechod i pěší zónu

„Dostat se odtamtud do Jedličkova ústavu bez přechodu není prakticky možné. Směrem z Ruprechtické ulice stojí fronta aut a zároveň odbočuje proud vozů zleva i zprava ze Zhořelecké ulice. Záleží jen na blahovůli řidičů, jestli děti s rodiči přes silnici pustí, nebo ne,“ stěžuje si jedna z matek, Kateřina Valešová.

Asi před rokem se na možnost zřízení přechodu informovala na libereckém magistrátu. „Řekli mi tam, že jde o neřešitelnou situaci. Prý by se musela udělat nová křižovatka a na to údajně nejsou peníze,“ uvedla.

Přechod i pěší zóna

Nyní je vše jinak - peníze se našly. „Chystáme kompletní úpravu křižovatky Zhořelecké a Krajinské ulice. V jejím rámci vznikne v Krajinské ulici přechod a zároveň se na místě zrodí i kus pěší zóny, aby mohly děti k Jedličkovu ústavu bezpečně dojít,“ informoval David Novotný z libereckého magistrátu.

Na akci už město získalo dotace. „Nyní se připravují patřičné podklady, poté se vyhlásí výběrové řízení . Kdo stavbu provede, bude patrně jasné do konce června, pracovalo by se přes léto a hotovo by mohlo být do října,“ dodal Novotný.