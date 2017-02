Mráz tramvaje nezastaví, místo pilníku vyvíjejí v Liberci robotickou ruku

Námraza je přitom největším nepřítelem trolejových provozů - kvůli ní třeba loni v dubnu několik hodin nejezdily tramvaje mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou.

Na Technické univerzitě Liberec teď vyvíjejí speciální robotickou ruku, která zmrazky z troleje odstraní.

„Bude to nástavba, která se umístí před pantograf. Využijeme rozdílných mechanických vlastností ledu a troleje, kmitáním a vibracemi jej rozdrtíme“ říká k myšlence profesor Aleš Richter z oddělení robotických soustav.

Tramvaj s touto nástavbou by vyjela vždy o pár minut dřív před normálními spoji a trať vyčistila.

Světový unikát ochrání patent

Nápad je zatím ve stádiu příprav a robotickou ruku prý na střeše tramvaje uvidíme nejdříve příští rok. Půjde ale o světový unikát, který jinde neexistuje. I proto jej chtějí patentově ochránit.

Do doby, než robotickou ruku vyvinou a schválí ji drážní úřad, bude muset liberecký dopravní podnik odstraňovat námrazu ručně.

Jinde odstraňují námrazu z trolejí chemicky, tato metoda je ale nespolehlivá. Přípravek je nutné aplikovat ještě před tvorbou námrazy.

V Liberci ale námraza přichází zcela neočekávaně během několika desítek minut. Využít nahřívání troleje, jako se děje ve Švýcarsku, je zase technicky složité a finančně náročné.

Troleje obrušují za jízdy

„To je ta nejhorší práce, co znám. Chlapi bouchají do troleje a co neopadá, to obrušují pilníkem. To celé za jízdy. Pak máte led až ve slipech,“ popisuje Ludvík Lavička, provozně technický ředitel dopravního podniku.

Námraza se nejvíce tvoří v Horním Hanychově mezi zastávkami Malodoubská a Kostel, potom ještě ve Vratislavicích v místech, kde trať vede podél Nisy. Námraza se ale může neočekávaně objevit prakticky kdekoliv, jako před dvěma lety přímo ve vozovně dopravního podniku. A bývá pravidlo, že si vybírá ty nejméně vhodné chvíle.

„Přišla třeba na Štědrý den roku 2015. Abychom udrželi trolej bez námrazy, musely tramvaje jezdit celou noc. Chudáci chlapi, namísto aby byli doma s rodinami, museli kroužit mezi Libercem a Jabloncem,“ vzpomněl pracovník údržby a zámečník Václav Šír. Přítlak pantografu totiž funguje jako škrabka, nesmí být ale velké prodlevy.

„Přítlak jsme zvýšili ze sedmi na jedenáct kilo. To sice na chvíli pomůže, ale zase se tím neúměrně rychle opotřebovává lišta. Ta má pak namísto 25 tisíc kilometrů životnost jenom pět tisíc,“ vysvětlil Lavička.