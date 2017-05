Rochlice se dočká tramvaje, Liberec dá na přípravu sedm milionů

Trať má vést z Rybníčku přes třídu Dr. Milady Horákové a Dobiášovu do Zeleného údolí. Na odbornících nyní bude zadat zpracování a projednání zjišťovacího řízení a dokumentace pro územní rozhodnutí.

O výstavbě tramvaje do Rochlice se mluví již několik let, možné varianty jsou dvě – spodní, od zastávky U Lomu, a horní, přes ulici Milady Horákové. Podle zastupitele a člena představenstva dopravního podniku Martina Čulíka (býv. ANO) ale spodní varianta nemá stejný efekt jako ta horní. Ta byla navržená už před patnácti lety a souhlasilo s ní i tehdejší představenstvo dopravního podniku.

Náklady kolem 900 milionů korun

Náklady na výstavbu se odhadem pohybují kolem 900 milionů korun. Existuje ale možnost, že 85 procent pokryje dotace, na město by pak zbylo zaplatit zhruba 135 milionů. Přesná částka bude jasná až poté, co v rámci projektové dokumentace projektant zaměří terén a trasovacím návrhem umístí stavbu do území.

Čulík nezastírá, že horní varianta má svá negativa. Mezi ta patří hlavně to, že s ní nepočítá územní plán, a také se neobejde bez demolicí. „Na druhou stranu obslouží všechny stávající zastávky autobusu a umožní bez náhrady zrušit linku 12. Do budoucna lze trasu v dalších etapách rozvinout ještě směrem na Vesec a Doubí,“ řekl zastupitel.