Některé obce vábí lyžaře na parkování zdarma, jinde se platí i 200 za den

V Bedřichově platí motoristé na obecních parkovištích 100 korun za parkování do tří hodin, 150 korun od tří do osmi hodin a 200 korun od osmi do 24 hodin.

Řada rekreantů ceny odsuzuje jako vysoké. Podle starosty Petra Holuba se však hlavní parkoviště u horské služby a parkoviště na Maliníku zaplní zpravidla již v deset hodin ráno. Naskládá se tam 400 aut.

„Řidiči jsou většinou ochotni zaplatit, co po nich požadujeme. Když není u horské služby a na Maliníku místo, mohou zaparkovat na vypluhovaném hřišti, kam se vejde asi dvě stě aut a kde nevybíráme žádné peníze. K Jizerské magistrále dojdou běžkaři ani ne za deset minut,“ řekl Holub.

Starosta očekává, že letos v zimě dosáhne příjem obce z parkovišť přibližně 4,5 milionu korun. Patnáct procent poputuje na údržbu Jizerské magistrály. Dalších 21 procent zaplatí Bedřichov jako DPH.

„Náklady na provoz parkovišť se pohybují kolem jednoho milionu korun,“ upozornil Holub. „Z peněz za parkování hradíme také technické zasněžování na stadionu nebo osvětlení. Snažíme se, aby nám zůstalo alespoň jeden a půl milionu korun na rozvoj Bedřichova. Jinak bychom nemohli budovat infrastrukturu pro naše obyvatele ani pro turisty,“ zmínil starosta.

Na Nové Louce přijde celodenní parkování na 200 korun

V Bedřichově se nacházejí také soukromá parkoviště. V nitru Jizerských hor na Nové Louce zaplatí motorista za celodenní parkování 200 korun a do tří hodin stovku. U Lesní chaty nad bedřichovským stadionem si o víkendech účtují za auto 150 korun, ve všední dny o padesátku méně.

U rozhledny Královka chtějí za auto 50 korun za den. Bezplatné parkoviště nabízí v Bedřichově společnost SkiBižu. Pod sjezdovku Malinovka se vměstná až sto aut.

Řidiči neplatí nic ani v Hraběticích u sjezdovek na Severáku. Naopak na nedalekém parkovišti Janovské o. p. s. U Kapličky dají za celodenní parkování 100 korun. „Výtěžek jde do sokolovny v Janově,“ konstatoval ředitel Janovské o. p. s. Petr Mlejnek.

Šetřiví běžkaři neparkují v Hraběticích U Kapličky, ale u sjezdovek. „Vyhnat je nemůžeme. Jen je upozorníme, že zabírají místo sjezdařům. Někdo pochopí a odjede, jiný se s námi nebaví, zavře auto a odejde na běžky,“ uvedl mluvčí SkiBižu Petr Bažant.

Na opačném konci Jizerské magistrály, na parkovišti Mořina pod Bukovcem, účtuje obec Kořenov motoristům 50 korun za den. Stejnou cenu nasadila také pod Štěpánkou.

V Albrechticích lákají lyžaře na bezplatné parkování

Protipólem Bedřichova jsou Albrechtice v Jizerských horách. „Všechna obecní parkoviště máme bezplatná a motoristé neplatí nic ani pod sjezdovkami na Špičáku a na dalších kopcích. Chceme, aby se k nám návštěvníci vraceli a vycházíme jim vstříc, jak jen dokážeme,“ prohlásil albrechtický starosta Jaroslav Zeman.

Podobnou filosofii jako Albrechtice vyznávají krkonošské Vítkovice – obec, pod niž patří i populární Horní Mísečky.

„V zimě nevybíráme za parkování ani tam. Příjem z lyžování na Mísečkách nám ale plyne. Se skiareálem jsme se domluvili, že do obecní pokladny věnuje ročně sedm set tisíc korun. Vracíme je zpátky do cestovního ruchu,“ poznamenal vítkovický starosta Milan Rychtr.

V sousedním Benecku nestojí nic parkování na obecních parkovištích pod lanovkou a nad ní. Parkoviště u běžecké stopy vyjde na 50 korun za den. Obec pronajímá centrální parkoviště, kde stojí celodenní parkování stovku.

V Harrachově zaplatí motorista na centrálním městském parkovišti 50 korun za den, stejně jako u lanovky na Čertovu horu. V Rokytnici dává skiareál svá tři parkoviště lyžařům zadarmo. Soukromé parkoviště bezprostředně u delší lanovky vyjde na 150 korun za den.