Já jsem neselhala, to spíš primátor, tvrdí odvolaná náměstkyně Hrbková

Krátce po vašem odvolání byla zrušena liberecká buňka ANO a o členství tak přišel primátor Batthyány, který vás na zastupitelstvu nečekaně navrhl odvolat. Cítíte satisfakci?

To ne, spíš to naznačuje, jak to bylo s naší vzájemnou nekomunikací. Vypadá to tak, že to, co bylo vyčítáno mně, se dělo v liberecké buňce ANO.

Primátor odvolání vysvětlil vaším manažerským selháním. Že se kvůli vám zpomalovala příprava územního plánu. Šlo postupovat rychleji?

Je to složitá záležitost. Když se objeví problém, začne se řešit, ty problémy ale zdržují. Myslím, že jsem postupovala správně. Manažerské selhání vidím spíš u pana primátora v souvislosti se způsobem mého odvolání.

Proč jste prosazovala přepracování územního plánu, které přineslo zdržení?

Lidé nám dali nejvíc mandátů a my jsme chtěli vytvořit rovnováhu mezi zastavitelným a nezastavitelným územím, která v předchozí verzi územního plánu připravené náměstkem Rutkovským chyběla. Chtěli jsme chránit veřejný zájem.

Pan Rutkovský nicméně tvrdil, že se plán mohl za krátkou dobu vydat, kdyby se řádně projednal.

Není to pravda. Sice se mohl veřejně projednat, ale byl tam nesouhlas krajské hygienické stanice a podmínka vydání územní studie zeleně. Tvrzení, že se dal vydat za tři měsíce, je nepravdivé.

Cítila jste při přípravě územního plánu tlaky?

To víte, že ano. Ty jsou vždycky. Spousta věcí byly drobnosti. Ale hraje se také o stovky milionů.

A jaké tlaky?

Šlo třeba o plochy pro průmysl. V Liberci je s nimi problém. I když tu třeba máme obrovský brownfield -slévárnu, který se nedaří zrevitalizovat. Nebo se jednalo o plochy, které lidé v minulosti nabyli jako nezastavitelné pozemky zeleně a teď urputně tlačí na to, aby se staly zastavitelnými. Tam, kde to bylo možné, jsme lidem vycházeli vstříc. Když to ale bylo proti koncepci, která musí být v územním plánování nad jednotlivými zájmy, tak byli ti lidé nespokojení. Nejkratší cestou si šli stěžovat k panu primátorovi.

Máte konkrétní příklad toho, co chtěl někdo změnit?

Dlouhodobě byly tlaky na zástavbu ploch pro průmysl v Machníně. Je to hodně problematické. Jsou tam nesouhlasy dotčených orgánů, dokonce ani předchozí návrh vzniklý za náměstka Rutkovského nepočítal v konečné fázi s touto plochou mezi zastavitelnými pozemky. Opakovaně byl tlak z několika stran ať už našeho koaličního partnera nebo majitele pozemků. I přes nesouhlas místních. Byla jsem opakovaně vyzývána, ať je tato plocha v těch zastavitelných pozemcích. Bez ohledu na to, že by to zdrželo vydání územního plánu.

Co územní plán nejvíc zdrželo?

Pro mě to byl na začátku stavební úřad. Zjistila jsem, že data, co máme k dispozici, jsou zastaralá, i když má stavební úřad ze zákona povinnost aktualizovaná data okamžitě předávat. Zjistili jsme také spoustu rozporů mezi platným územním plánem a skutečností. Spoustu černých staveb, nebo těch, které byly dodatečně zkolaudovány, ale stály třeba v trase důležité komunikace. Rozporů byly desítky a museli jsme se s nimi vypořádat. Prvotní zdržení odhaduji na čtyři měsíce až pět měsíců.

I na zastupitelstvech si lidé stěžovali na postup stavebního úřadu, hovořili o šikaně. Ozvaly se návrhy na odvolání vedoucího. Je vůbec možné jeho odvolání?

Odvolat lze téměř kohokoliv, jen je to někdy těžší, jindy lehčí. V tomto případě primátor držel nad šéfem stavebního úřadu ochrannou ruku. Osobně bych byla na stavebním úřadě pro hloubkový audit, který by provedla externí firma. Není to sice levné, ale zjistí se, jestli úřad pracuje tak, jak má.

Myslíte, že nepracuje, jak má?

Jedná se o státní správu a aktuální situaci neznám. Můžu jen usuzovat z toho, jak lidé vystupují se stížnostmi na zastupitelstvech. Ne všem je měřeno stejným metrem. Už to mi přijde jako pochybení státní správy. Zákon nemůžete vykládat jednou tak a podruhé jinak. Odhalily by se také jasné a zřetelné příklady z minulosti, ze kterých by bylo zřejmé, že úřad v té době nefungoval a že došlo k pochybení.

Myslíte, že primátor urychlí přípravu územního plánu, když si jej vezme do své gesce?

Zodpovědně říkám, že jsme se já i úředníci snažili o to, aby to šlo nejrychleji jak mohlo. Nemyslím, že to jde udělat rychleji. Než se primátor s problematikou bude schopen seznámit, předpokládám, že si bude muset vzít poradce. Protože územní plánování není jednoduchá věc, k žádnému zrychlení dojít nemůže.

Kdy by se mohl územní plán projednat?

Počítala jsem s veřejným projednáním do konce června, možná dříve. Takhle s nabraným zpožděním to vidím nejdřív na podzim 2017. Pokud by veřejné projednání proběhlo bez komplikací, mohl být územní plán vydán koncem roku 2017. Mým odvoláním se zdrží tak o tři měsíce.

Jaké máte plány na nejbližší dobu?

Pracuji dál, jen si sama a lépe organizuji čas. Ty tři měsíce, co mi bude běžet plat, chci pomáhat kolegům náměstkům za Změnu. S tajemníkem jsem hovořila o tom, že bych chtěla dotáhnout věci, které po mně zůstávají a nelze je jednoduše předat. Jinak si budu užívat volného času. Budu mít víc času na věci, které jsem nezvládala pro své náměstkovské povinnosti.