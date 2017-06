Zarostlý Westernov je na zbourání, za krajské miliony fungoval dva roky

Šlo o peníze z takzvaného porcování medvěda, jak se hanlivě označovalo převážně neprůhledné rozdělování peněz na základě osobních známostí.

Teď Westernov Indiánov vypadá jako vybydlená zlatokopecká osada na Klondiku v době, kdy tam došlo zlato. Dřevěné oprýskané budovy jsou více kůlnami nebo latrínami než saloonem, bankou, poštovním úřadem, šerifovým úřadem a vězením, natož pak Muzeem Karla Maye.

Pokud nájemce odejde, městečko zbourají

„Současný nájemce teď není ani schopen posekat trávu. Smlouva s ním končí na konci letošního roku,“ řekl Radek Petr, předseda představenstva společnosti Kristýna, tedy současného vlastníka Westernova Indiánova.

„Ještě předtím se s ním sejdeme a domluvíme se, co dál. Pokud nám řekne, že odchází, pravděpodobně westernové městečko opatrně rozebereme a zbouráme.“

Kristýna patří městu Hrádek nad Nisou a k Westernovu Indiánovu přišla ve chvíli, kdy ho opustil Vít Chaloupka, dietolog slavných, bývalý kulturista a indiánský náčelník. Právě jemu Liberecký kraj přidělil na vybudování westernového městečka dotaci 2,2 milionu korun. Kromě jiného i proto, že v něm Chaloupka nabízel práci nezaměstnaným.

Mimochodem - z krajských peněz se Chaloupka těšil v časech, kdy města a obce potřebovaly stovky milionů na odstraňování škod po pustošivé bleskové povodni.

„Nemůžeme všechny peníze vrhnout na obnovu postižených území. Westernové městečko přispěje k rozvoji cestovního ruchu v Trojzemí,“ odůvodňoval před lety štědrou ruku Libereckého kraje tehdejší hejtman Stanislav Eichler.

Indiánov vydržel jen dva roky

Chaloupka otevřel Westernov Indiánov v květnu 2012, ale vydržel tam jen do roku 2014. „První dva roky nám podle smlouvy neplatil nic, pak by nám však musel dát sto tisíc korun,“ uvedl Petr. „Tak jsme se raději domluvili, že na nás westernové městečko bezplatně převede,“ připomíná Petr.

„Když nám Víta Chaloupku přivedl bývalý hrádecký starosta Martin Půta, byli jsme šťastní, že bude westernové městečko stavět tady. Nasliboval věci pro děti, pro postižené, dětské domovy, prostě věci, na které politici při rozdělování dotací slyší. Plácli jsme si, ale spolupráce s ním byla přinejmenším složitá. Neuměl svou dobrou myšlenku správně uchopit,“ líčí dnešní vlastník.

Chaloupkovi se neodcházelo z westernového městečka lehce. „Je mi líto, že jsem o westernové městečko přišel. Dětem se v něm nesmírně líbilo, ale nepřinášelo nám žádné peníze,“ řekl v roce 2014 Chaloupka. „Ekonomicky to tam nešlo, byla to pro mě tvrdá zkušenost. Westernové městečko jsem postavil, teď ho má město Hrádek. Co s ním udělá, je jeho věc.“

Nový nájemce úspěch neměl

Ale ani radnice si nevěděla s projektem rady. Myšlenka, že by se městečko hodilo pro lidi, co si rádi hrají na kovboje, se rozplynula. V někom vzbuzoval Westernov Indiánov nadšení, jiný ho označoval za kýč. Zájem o něj však nikdy nedosáhl na hranici, jež by se komukoliv zajišťovala slušnou obživu.

Loni si chátrající westernové městečko pronajal slovenský odvážlivec Ľuboš Dobrota. Dal mu atraktivní jméno Zlatá horúčka a vyhlásil ho slovenskou kolonií.

Dobrota městečko oživil v létě a návštěvníky lákal na rýžování zlata, chytání dřevěného mustanga lasem nebo házení tomahawku. První sezona však nepřinesla úspěch, jaký Dobrota očekával, a to i kvůli počasí.

„Bohužel mně nepřálo počasí, hodně pršelo a hezkých dní bylo jen několik,“ řekl nyní Dobrota MF DNES.

Jeho plány vylepšit upadající zábavní park z vytvořeného zisku tak zkrachovaly. Městečko vypadá po zimě ještě hůř než loni.

„Abych se uživil, jezdím do Liberce na dvanáctihodinové směny,“ upozornil bývalý geolog Dobrota. „Na westernové městečko nemám čas, během letních prázdnin bych ho ale rád otevřel. Zkouším sem získat na povinnou praxi studenty pedagogické fakulty. Pracovali by pod mým dohledem.“

Takto to vypadalo v Indiánově pod vedením Ľuboše Dobroty: