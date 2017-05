Semafor zničí historický ráz města. Může být i nebezpečný, míní kritici

Podle nich současné značení vyhovuje a semafor jen dopravu zkomplikuje. Navíc se uvažuje, že současná Masarykova třída se stane silnicí vedlejší a hlavní bude Vítězná ulice.

„Jedná se o jednu z urbanisticky nejcennějších křižovatek. Stojí tu muzeum, lázně, hospodářská komora a celé to doplňuje moderní stavba jednoho z posledních výstavních pavilonů. Nemyslím, že je vhodné toto historicky cenné území narušovat světelnou křižovatkou a nasvícenými přechody pro chodce. Podobná situace je například v Praze u Rudolfina. Bez tamní dopravní infrastruktury by to místo bylo daleko hezčí,“ prohlásil Ivan Rous, historik Severočeského muzea.

Rušivým elementem jsou podle něj v této části města samotné troleje, jenže s těmi už nic udělat nejde. I proto by očekával, že radnice uvolní studii, z níž se veřejnost dozví, proč byla dosud křižovatka špatně řešená a je potřeba u ní postavit semafor. „Nelze ji srovnávat s křižovatkou někde na sídlišti. Tam stačí vyjádření dopravních expertů, ale tady by měl zaznít názor i památkářů a dalších odborníků,“ dodal historik.

Semafor může být nebezpečný v zimě

Také řidič Jan Blažej není z nápadu světelné křižovatky nadšený. „Je to nesmysl. V okamžiku, kdy jako řidič při sjíždění po Vítězné dolů uvidím, že je tam zelená, budu se ji snažit stihnout. A pokud tam na poslední chvíli padne červená, tak to také nemusím dobrzdit. Zvláště nebezpečné to bude v zimě. Navíc to zničí ten historický ráz místa,“ vysvětlil řidič.

Jenže odborníci na dopravu namítají, že světelná křižovatka bude přehlednější a bezpečnější. Uvažuje se rovněž o posunutí zastávek. „Řidiči budou plynuleji křižovatkou projíždět. Nyní musí pokaždé na stopce zastavit, teď budou muset zabrzdit jen tehdy, pokud bude na semaforu červená,“ vysvětlil Pavel Rychetský, vedoucí odboru dopravy libereckého magistrátu.

Zastávky se posunou

Stejně jako dosud bude mít přednost tramvaj, na kterou bude semafor reagovat. A i pro řidiče soupravy by měla být jízda přehlednější. Pomůže v tom posunutí zastávek. Ty jsou dnes před křižovatkou.

„Směrem od Lidových sadů se zastávka posune nazpět o nějakých třicet metrů a zastávka Muzeum, galerie se přemístí za křižovatku,“ informoval Ludvík Lavička, provozní náměstek Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou (DPMLJ).

A radost mohou mít i cyklisté. Součástí staronové silnice totiž budou i cyklopruhy po obou stranách Vítězné ulice. Ostatně právě kvůli nim se musí být křižovatka světelná.

„Pokud neumíte udělat přechod, který není delší jak šest metrů, tak musíte udělat buď ostrůvky, nebo světelnou signalizaci. V tomto případě ostrůvky nejdou, protože tam bude v obou směrech cyklostezka, která silnici zúží,“ prohlásil Lavička.