Nové semafory v Liberci matou řidiče. Nehod přibylo, shodují se

„Je to paradox, ale myslím, že nehod nikdy tolik nebylo, jako když se sem daly ty nové semafory,“ domnívá se Adam Kumpa, který byl asi před měsícem a půl svědkem srážky tramvaje a stříbrného hyundaie v křižovatce Tanvaldská – Dlouhomostecká. Tramvaj odbočující auto nebezpečně dovláčela až na chodník.

Majitel autoservisu: Zavání to smrťáky

Podle oslovených řidičů a lidí, kteří nehody pravidelně sledují a často i fotografují, je na vině srážek nezvyklé řešení semaforů v některých křižovatkách. Týká se to třeba odbočky k Intexu, zmíněného křížení s Dlouhomosteckou nebo křižovatky v Jablonci u Brandlu.

Když jimi totiž projíždí tramvaj, na semaforu se rozsvítí červená, aby auto neodbočovalo k přejezdu. Někde jde o klasický semafor, jinde světla známá z železničních přejezdů. Jenže vedle obvyklého semaforu začne svítit i zelená šipka ukazující rovně. Pouští auta v přímém směru. Řada řidičů signál nechápe a vjede přímo pod kola tramvaje.

„Podle mě by pomohly dva rovnocenné semafory se všemi barvami. A aby odbočení jasně zakazovala červená šipka a řidiči to bezpečně pochopili. Nehod je teď v Dlouhomostecké určitě víc než před úpravou. Jenže teď je to proto, že řidiči semafor nepochopí. Zavání to smrťáky,“ domnívá se Petr Svoboda, majitel autoservisu Eso poblíž křižovatky Tanvaldská - Dlouhomostecká.

Podle něj je také semafor příliš vysoko. „Nedávno řidička se dvěma dětmi, co byla přede mnou, vjela na přejezd, když jela tramvaj. Ta ji minula jen o malý kousek. Žena buď neviděla, nebo semafor nepochopila,“ vzpomněl Petr Svoboda.

Tramvaj auto roztočila a odhodila na sloup lampy

Nejčerstvější nehoda se stala v křižovatce Tanvaldská – Dlouhomostecká ve čtvrtek 27. července. Řidič Dacie Logan jel Tanvaldskou ve směru od Jablonce.

„Na Křižovatce ulic Tanvaldská, Dlouhomostecká a Dlážděná nerespektoval červenou na semaforu, vjel do křižovatky a následně na tramvajový pás. V tu dobu projížděla tramvaj a přední částí narazila do levého boku vozidla,“ popsala průběh nehody liberecká policejní mluvčí Vladimíra Šrýtrová.

Tramvaj auto roztočila a odhodila na sloup lampy. Nehoda se naštěstí obešla bez zranění, předběžná škoda se vyšplhala na 200 tisíc korun.

Ještě v roce 2012 nemuseli policisté v úseku trasy tramvaje mezi Libercem a Jabloncem řešit ani jednu dopravní nehodu. Dlužno ale dodat, že zřejmě nevyjíždějí ke každému střetu. Loni, když už fungovalo nové zabezpečení, řešili dvě nehody v ulici Tanvaldská.

Letos osm nehod

Letos dopravní podnik eviduje mezi Vratislavicemi a Jabloncem osm nehod, které vznikly při souběžné jízdě. „Přejezdy jsou teď rozhodně lépe zabezpečené. Je otázkou, co ještě víc udělat. Když řídím tramvaj, bývám často svědkem toho, jak řidiči razí heslo, že červená není zeď,“ uvedl Tomáš Krebs z Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce nad Nisou. „Hodně dělá i nepozornost,“ míní Krebs.

Poměrně velký počet nehod přičítá většímu provozu přes Vratislavice. Jezdí tudy víc aut kvůli zavřené silnici na Kunratice. „Krizových situací může být víc,“ míní Tomáš Krebs.

Komplikace semafor přináší také při odbočování vlevo ve směru od Jablonce. Do křižovatky najetý řidič musí dávat přednost autům v přímém směru.

„Když auta konečně zastaví, je to často kvůli blížící se tramvaji. Odbočující řidič o ní ale nemusí vědět. Těchto nehod jsem tam už viděl několik. Myslím ale, že semaforu hodně řidičů nerozumí. V lepším případě auto stojí, i když může jet a řidiči ho objíždějí. Vznikají tam velmi nebezpečné situace,“ popsal Petr Chovanec, autor snímku nehody s dacií.

Zvonící tramvaj musela zastavit kvůli kamionu

Samostatnou kapitolou je křižovatka u Intexu s velkým kamionovým provozem. V hustém provozu se na hlavní téměř nedá vyjet, pokud řidiče nepustí jiné auto nebo zrovna vozidla nestojí na červenou kvůli projíždějící tramvaji. V úterý byl ostatně fotograf MF DNES svědkem nebezpečné situace, kdy musela zvonící tramvaj zastavit kvůli kamionu najíždějícímu na hlavní silnici.

„Řidiči kamionů jsou v tom nevinně. Aby viděli, musí do křižovatky najet. Zacouvat pak často nemůžou, protože za nimi stojí jiné auto,“ vypozoroval Michal Kulajta, který pracuje v jedné z firem areálu Intex.

Nebezpečné situace by podle něj řešila klasická světelná křižovatka třeba i s krátkým intervalem. „Já osobně tomu, co tam je teď už nedůvěřuju. Už se stalo, že jsem projel a padesát metrů za mnou svištěla tramvaj,“ přiblížil Michal Kulajta.

Trať do Vratislavic byla opravená v dubnu 2015, až do Jablonce začaly tramvaje jezdit téhož roku v létě.

Oprava přinesla několik bezpečnostních vylepšení. Kromě nových semaforů odděluje koleje od chodníku zelený pás, některé zastávky chrání zábradlí.