Šest let od mačetového útoku. Byl to křest ohněm, vzpomíná starosta

Vy jste byl tehdy sotva rok ve funkci. Jak na ty dny vzpomínáte?

Byla to hektická doba a pro mě doslova křest ohněm. Moc zkušeností v politice jsem neměl a najednou se tu střídali televizní štáby, politici, úředníci, aktivisté. Přijela třeba televize ZDF a chtěla točit válku v ulicích... Nechápali, že žádná válka tu není. Myslím, že jsme ale v této zkoušce obstáli. A já se díky těm událostem naučil komunikovat se dvěma největšími místními romskými klany.

Mačetový útok v Novém Boru Takzvaný mačetový útok se odehrál v srpnu 2011 v novoborském sport baru Pivní pomoc. Dva mladíci tehdy chtěli hrát na automatech a obsluha je kvůli věku požádala o občanský průkaz. Na barmanku byli drzí a pak se do záležitosti vložil jeden z hostů. Údajně jednoho z mladíků udeřil a vyhodil jej ven. Za pár minut vtrhli do herny mstitelé s mačetami. Tři napadení muži skončili po útoku v nemocnici s mnohočetnými sečnými poraněními. Jeden utrpěl těžká zranění a lékaři mu museli nahradit část lebky platinovou destičkou. Celý incident snímala průmyslová kamera.

Čím to, že se Nový Bor vyhnul různým pochodům radikálů, jako se to dělo v Rumburku (o protestech jsme psali zde)?

To je omyl, ve skutečnosti se tu konal největší pochod radikálů za celou dobu existence Libereckého kraje. Byli tu policisté na koních, oblohou létaly vrtulníky... Ovšem je pravda, že místní lidé se k nim nepřipojili, v tom je ten rozdíl. V Rumburku se nechali strhnout i obyvatelé města, u nás nikoliv. Místní uspořádali jen tichou a poklidnou demonstraci, při níž odmítli násilí a oplácení. Za to jsem ohromně rád.

Pachatelé si odnesli tvrdé tresty, nicméně nejmladší útočník už si svůj trest odseděl. Nebojíte se, že se může situace ještě někdy zopakovat?

Tomu už dnes nevěřím, je jiná doba. Navíc jsme přijali taková opatření, aby už k žádným mačetovým útokům ani rasovým nepokojům nebyl důvod.

V Boru se po útoku uskutečnila emotivní demonstrace. Přišla tehdy i partnerka posekaného Marie Litošová.

Jaká?

Třeba jsme plošně zakázali výherní automaty ve městě nebo zakázali konzumaci alkoholu na veřejnosti. Přezbrojili a posílili jsme městskou policii, máme modernější kamerový systém. Neziskovka Rodina vytvořila program pro romské matky, zřídili jsme spolu s Farní charitou sociální ubytovnu. Ročně dáváme 800 tisíc na sociální programy. Máme asistenty prevence kriminality. Je toho hodně, ale to se nechci chlubit.

Jaká je dnes atmosféra v Novém Boru? Snažíte se na události roku 2011 zapomenout, anebo o nich lidé stále mluví?

Čas od času se k tomu lidé vrací, ale už jen v ironii. Třeba říkají, že jdou do „mačeťáku“ (bar, kde k útoku došlo, pozn. red.). Je to důkaz, že se obyvatelé s událostmi zdravě vypořádali. Atmosféra v Novém Boru je už prostě jinde.

Video z protestů po mačetovém útoku (8/2011):