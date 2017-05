PŘÍMÝ PŘENOS: Novináři i fanoušci čekají šestý den na propuštění Kajínka

O zatím jediné vzrušení dalšího dne čekání na Kajínka se postaralo několik aut české armády. Jejich posádky do areálu rýnovické věznice přijely trénovat střelby.

Kdy dorazí do věznice podepsaná prezidentova milost, zatím nikdo neví. „K nám zatím nic z prezidentské kanceláře nedorazilo,“ sdělila ráno mluvčí ministerstva spravedlnosti Tereza Schejbalová.

Před věznici v jabloneckých Rýnovicích přichází čím dál více fanoušků dvojnásobného vraha Jiřího Kajínka. Jedním z nich byl například v pondělí i bývalý vězeň Petr Veselý. Do Jablonce dorazil z Ústí nad Labem a Kajínkovi chce předat tisíc korun. Podle něj totiž nejznámější český vězeň dostane po propuštění jen 120 korun na den a za to si prý nekoupí ani lístek na autobus.

„Seděl jsem sedm let a přišel o všechno. Až pan Kajínek vyleze, pocítí obrovskou euforii. Ale bude pro něj těžké vrátit se do normálního života. Dostane 120 korun a za to si nekoupí ani lístek na autobus. Proto jsem mu přinesl tisícovku,“ řekl novinářům Veselý.

Podle informací ČTK si přitom tento muž v minulosti odpykal sedmiletý trest za padělání peněz. Novinářům na místě řekl, že tato bankovka je pravá.

Již v minulých dnech dorazili před rýnovickou věznici další podporovatelé Kajínka. Jeden z nich měl v rukou podepsanou Kajínkovu fotku, dostal ji od něj údajně prostřednictvím pošty. „Chci ho jen pozdravit,“ řekl obdivovatel.

V pátek tady zaparkovala luxusní limuzína. „Je kolem oběda, to by mohli pana Kajínka pustit a rovnou by se svezl,“ svěřil se majitel bílého korábu Petr Dudáš.

Podepsání milost Zeman avizoval na dobu po svém návratu z Číny. „Rozhodnutí o udělení milosti už je připraveno a hotovo,“ uvedl prezident předminulý čtvrtek.

Nejznámější český vězeň Jiří Kajínek strávil za mřížemi 23 let. Média na sebe upozornil útěkem z přísně střežené mírovské věznice. Zeman už dříve uvedl, že k milosti pro Kajínka připojí sedmiletou podmínku, „aby reagoval na některé obavy, že se bude mstít po svém propuštění z vězení“.