Severochema po ničivém požáru obnovuje výrobu, škody mohou být vyšší

„Ten týden bylo dočasně doma dvanáct ze čtyřiceti zaměstnanců z toho postiženého provozu. Dnes už ale šli všichni do práce. Těšili se,“ zmínil v úterý Roman Oberer, obchodní ředitel Severochemy v Liberci. Nikdo prý nedal na základě předchozích událostí výpověď.

„Že by někoho natolik ten požár vylekal, aby od nás sám odešel? To ne. Myslím, že loajalita našich zaměstnanců je až nadstandardní,“ podotkl obchodní ředitel. Na neschopence stále zůstává pouze pracovník, který při požáru utrpěl popáleniny na ruce, když se jej snažil uhasit.

Škody za sto milionů korun

Oheň napáchal škody za sto milionů korun, Oberer ale nepopírá, že mohou být ještě větší. Vše bude záležet na nákladech stavebních prací.

„Hala má tři části, ve dvou z nich obnovujeme výrobu. Ta třetí se bude muset opravit, čekáme na vyjádření statika, jestli se bude sanovat, nebo přijde část zbourat,“ přiblížil ředitel.

Severochema mohla zatím své zákazníky uspokojit díky skladovým zásobám. Ty ale vystačí nejvýš na tři neděle. Oberer proto doufá, že do čtrnácti dnů se podaří výrobu zase obnovit.

„Už o víkendu najedeme na výrobu ředidel a technických kapalin. Abychom to zvládali, pojedeme třeba i na dvě směny a o víkendech. To se ostatně děje i v případě, kdy je potřeba výrobu zvýšit, například v létě, kdy je sezona ředidel, nebo v zimě, kdy je sezona podpalovačů,“ zdůraznil Oberer s tím, že jinak pracují zaměstnanci v jednosměnném provozu.

Příčinu požáru snad odhalí expertizy

Počítá s tím, že do běžného režimu najede firma zhruba za čtyři měsíce. Do té doby by mohla být známa i příčina požáru, který část haly zasáhl v pondělí 29. června. Zatím o ní policisté i hasiči mlčí. A mluvit během vyšetřování nemůže ani obchodní ředitel.

„Případ je stále v šetření a během něj není možné poskytovat informace. Navíc jsou potřeba i různé expertizy, které jsou časově náročnější,“ upozornil.

Vyšetřovatelé krajských hasičů už své závěry předali policii. „Ta si teď případ dovyšetří, nám už nepřísluší jej jakkoli komentovat,“ sdělila Zdeňka Štrauchová, mluvčí krajských hasičů. Také její policejní kolegyně informovala, že z taktických důvodů nebude policie konkretizovat, jak mohl požár vzniknout.

Liberecké družstvo Severochema bylo založeno v roce 1953. Zaměřuje se především na chemickou výrobu, kam spadají například podpalovače, ředidla a technické kapaliny a čistící prostředky. Například tuhý podpalovač, takzvané Pe-Po, se v republice vyrábí pouze v Liberci. Mezi produkty Severochemy ale patří i škroby a kosmetika se solí z Mrtvého moře.

Oheň zasáhl sklad hořlavých kapalin

Požár, který minulý týden vypukl na stáčišti technických kapalin krátce po poledni, dostali hasiči pod kontrolu zhruba čtyři hodiny poté. Jeho likvidace ale skončila až v osm hodin večer. Na místo vyjelo nejdříve devět jednotek, nakonec se jejich počet zvýšil na jednadvacet, dorazilo celkem 32 cisteren.

Oheň zasáhl sklad hořlavých kapalin, ve kterém vybuchovaly sudy. Hasiči se proto zaměřili nejen na jejich hašení, ale i na to, aby požár nepřeskočil na obrovské nádrže s hořlavými kapalinami. Rychlým zásahem zabránili obrovské explozi.