Kvůli sněžení a větru je pro nákladní auta zavřený přechod v Harrachově

„V návaznosti na toto opatření bude aktivováno veškeré dopravní značení s výše uvedeným omezením, na jeho dodržování bude dohlížet Policie ČR ve spolupráci s městskou policií v Tanvaldu. Doporučená alternativní trasa pro nákladní vozidla je přes hraniční přechod Hrádek nad Nisou na silnici I/35,“ informoval Petr Šén, ředitel společnosti Silnice LK, která má na starosti zimní údržbu krajských silnic na území Libereckého kraje.

Uzavírka začala ve 13:30 a bude platná do odvolání. „Dopravu tady komplikuje Intenzivní sněžení doprovázené silným větrem. Ve vyšších polohách se již tvoří sněhové jazyky či závěje. Řidiči by měli být připraveni na náhlou změnu počasí a přizpůsobit tomu styl jízdy. Doporučujeme kvalitní zimní výbavu, tedy zimní pneumatiky s dostatečnou výškou vzorku. Při cestách do hor i sněhové řetězy,“ upozornil Šén.

Silnice se v posledních letech pro nákladní dopravu s výjimkou autobusů uzavírá při každém silnějším sněžení. K zablokování dopravy totiž stačí jediný kamion uvízlý v kopci.