Silnice zničené zimou se dočkají opravy, kraj za ně utratí 140 milionů

Dvacet milionů musí kraj přidat na zajištění zimní údržby na konci tohoto roku. Na vině je zejména leden, který kvůli velkému množství sněhu odčerpal z krajské poklady nejvíce peněz.

„Leden byl nejdražším měsícem, jelikož přišla zima, kterou jsme tu naposledy měli asi před pěti lety. Jen v lednu nás údržba silnic v naší správě stála takřka šedesát milionů korun. Od ledna do dubna náklady na údržbu přesáhly 88 milionů. Náklady zimy však nejsou konečné, jelikož silničáři museli vyjíždět i v dubnu,“ vypočítal náměstek hejtmana Marek Pieter.

Oprava výtluků čeká silnice nižších tříd například mezi Pěnčínem a Svijanami, mezi Železným Brodem a Horskou Kamenicí či v Harrachově. Které silnice a kdy se budou opravovat zjistí lidé na internetových stránkách kraje. „Některé termíny opravy se však mohou trochu měnit, jelikož bude záležet na počasí,“ dodal Pieter.

Petr Šén, ředitel společnosti Silnice LK, která má v Libereckém kraji na starosti zimní údržbu cest, už na konci února oznámil, že letošní leden byl extrémní.

„Byl to nejnáročnější měsíc. Co se týče finančních nákladů, tak to byl nejdražší měsíc za posledních deset let,“ sdělil Šén.

Podle něj jsou nejproblematičtějšími úseky na údržbu silnice v horách: „O víkendech tu byly návaly turistů, kteří se svými auty parkují, kde se jim zlíbí, což nám údržbu znepříjemňuje.“

Silnicím podle Šéna ublížily hlavně výkyvy teplot. „Úseků, které jsou poničené, je spousta. Například na konci zimy se střídaly poměrně vysoké teploty nad nulou přes den s velmi nízkými v noci. I to má na to vliv,“ vysvětlil před časem Šén.

Silnice LK zajišťují údržbu 2077 kilometrů krajských silnic druhé a třetí třídy. Zhruba 70 kilometrů zůstalo letos v zimě bez údržby. Většinou šlo o málo využívané silnice třetí třídy, po kterých nejezdí veřejná doprava.

Bez údržby byla ponechána také silnice druhé třídy 290 kolem přehrady Souš, která se na zimu uzavírá. Silničáři neudržovali ani krkonošskou komunikaci 286 z Horních Míseček na Vrbatovu boudu.