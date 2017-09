Školka se opravuje, Liberec zaplatí rodičům ranní autobus pro děti

Až do dubna příštího roku má trvat rekonstrukce liberecké mateřské školy Beruška. Ta „vyhnala“ do okolních školek desítky dětí. Azyl i se svými učitelkami našly ve dvou libereckých mateřinkách a jedné základní škole. Oprava začne v říjnu a skončit by měla za 180 dní.