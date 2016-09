Školky upřednostňovaly děti z Liberce. Díky tomu se dostalo na každé

„Nemohli jsme dále akceptovat situaci, že ve školkách máme několik desítek dětí z obcí mimo Liberec, zatímco ty liberecké - mnohdy i čtyřleté a starší - zůstávaly takříkajíc pod čarou. Samozřejmě se to netýká dětí v posledním roce předškolní docházky, které ředitelé podle zákona museli zapsat, ať už pocházely odkudkoliv,“ vysvětlil náměstek libereckého primátora pro školství, sociální věci, cestovní ruch a kulturu Ivan Langr.

„Jsme zodpovědní především pro území města Liberec. Jsme teď v jiné situaci než v předchozích letech, kdy jsme měli ve školkách i několik desítek dětí mimolibereckých z jiných obcí. Obcím jsme sice mohli náklady fakturovat, pro nás je ale zásadnější, že liberecké děti chodí do školek,“ zmínil náměstek Langr.

O tom, že by docházelo k fiktivnímu přehlašování bydliště, zatím město neví. Podle oslovených starostů okolních obcí je to ale pravděpodobné.

Například Šimonovice vlastní školku nemají. Tamní děti navštěvují dílem mateřskou školku Preciosy v Pilínkově, obecní školku Dlouhý Most a dílem i liberecké mateřské školy.

„Zatím nemám informace o tom, že by si rodiče stěžovali, že jim nevzali v Liberci dítě do školky. Jak dopadne letošní rok se teprve uvidí. I na začátku září dochází k různým posunům. Myslím si ale, že by nová strategie Liberce mohla vést ke spádové turistice i mezi rodiči školkových dětí,“ zmínila starostka Šimonovic Leona Vránová.

Až 40 míst pro děti mladší tří let

Díky regulaci se však podle náměstka Langra podařilo zachránit volná místa pro děti mladší 3 let. Nyní je k dispozici téměř čtyřicet míst pro děti, které tří let teprve dosáhnou v nejbližší době.

Šest volných míst je určeno k okamžitému obsazení ve třech mateřských školách. Dalších 33 volných míst v jedenácti mateřských školách je možné naplnit na takzvanou výjimku, kterou schvaluje rada města. Jde především o školky na sídlištích, volná místa jsou ale také ve městě.

„Jsme připraveni všechny výjimky postupně rozpustit mezi žadatele, ale ředitelé mateřských škol nám musejí každé nárokované místo zdůvodnit. I tady chceme primárně preferovat Liberec a děti, které například dosáhnou tří let věku v září či říjnu a nikoli až v lednu, nebo takové, které již ve škole mají sourozence. Zkrátka chceme udělat maximum i pro komfort rodičů,“ uvedl Ivan Langr.

Jestliže mají rodiče zájem dodatečně dítě do školky umístit, radí Langr obrátit se na oddělení školství v historické budově radnice.

„Tam dostanou informaci, kde ta volná místa jsou, v jaké školce. Pak už je na rodičích, aby dítě někam nechali zapsat. Samozřejmě by ve školkách měly být děti od tří let výš, ale i pokud to dítě bude o něco mladší, tak by mělo mít šanci. Pro dítě jedenapůlleté místo ve školce určitě není, na to školky nejsou připraveny,“ řekl Langr.