Snowboardisté vyměnili sjezdovku za ulice Liberce, zdolali schody i rampu

„Ve snowparcích se běžně vyskytují překážky, které jsou podobné vybavení města. Když ale napadne dost sněhu, mohou si jezdci vyzkoušet sjet je přímo ve městě,“ vysvětlil jejich počínání Martin Večerka.

Společně s dalšími jezdci připravuje film Never too late pro magazín freeride.cz, který seznámí diváky s volným stylem v jízdě na snowboardu.

V improvizovanou sjezdovku se proměnilo například schodiště mezi Mistrovským vrchem a Lucemburskou ulicí, točitá nájezdní rampa u České besedy nebo parkovací dům u Ještědu.

„Hledání míst je náročné. Svou roli hraje rychlost, kterou člověk musí vyvinout, aby překážku překonal, aby na ní udělal zajímavý trik. Nejčastější tak jsou zábradlí, ale když je sněhu tolik, co letos, lze využít zdi nebo něco přeskočit,“ přiblížil Večerka.

„Výhodou je i to, že se nemusíme spoléhat jen na rychlost, kterou nabereme dlouhým rozjezdem, ale používáme různé navijáky, takže můžeme jezdit po rovince nebo i do kopce,“ upřesnil sportovec.

Zařízení neničíme, tvrdí jezdci

Snowboardisté si Liberec a jeho přilehlé okolí nevybrali náhodou. Je pro ně zajímavý především dostatkem příhodných míst, zároveň tu bývají dobré sněhové podmínky.

Večerka si zároveň uvědomuje, že ježdění na prknech v centru města může být diskutabilní: „Na zábradlí lidi nahlížejí jako na věc, která primárně slouží k chůzi po schodech. Ale snowboardisti před x lety zjistili, že je to zábavná věc, která se dá sjíždět. Samozřejmě vznikla určitá diskuse o tom, že se to ničí. Což ale z našeho hlediska není pravda, protože se tomu nic nestane. A myslím, že my jsme takoví, že když se natáčí, tak rozhodně nikoho neohrožujeme,“ pronesl jezdec.

Nevoli pak Večerka pozoruje především u starší generace. „Nahlíží na nás jako na hulváty, kteří ničí zábradlí. Přitom jde o to, že se snažíme kreativně vyjádřit,“ zmínil.