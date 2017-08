Hraje na sochu ze skla, jež nemá obdoby. Klip z pouště viděl milion lidí

Na unikátní nástroj z 21 skleněných tyčí směřujících kolmo k zemi hrála před pěti tisíci lidmi na Colours of Ostrava. Ukázala se před několika stovkami posluchačů ve Smržovce při otevření Křížové cesty Petra Urbana.

„Na skleněný nástroj hraju vlastní i klasické skladby – například Smetanovu Vltavu. Hudbu doprovázím zpěvem,“ říká Lenka. „Bohemian Cristal Instrument vychází z Baschet soch. Od 50. let minulého století je vytvářeli francouzští bratři Baschetové, konstruktéři a experimentátoři se zvukem.“

„Sklo vyteklo z prasklé vany“

Lenka od mládí zpívala a rovněž hrála na saxofon, klavír a na kytaru. Zároveň se zajímala o sklo. Svého času jezdila po republice s multimediálním alarmujícím koncertem na hranici dokumentu s názvem „Sklo vyteklo z prasklé vany“. Upozorňovala na krizi v českém sklářství. Se svou hudební kompozicí se představila i na Nové scéně Národního divadla.

Ke skleněné zvukové soše přišla díky pobytu v Barceloně, kde se seznámila s Martím Ruizem, pokračovatelem díla bratří Baschetů.

„Nakonec jsme se domluvili a na Mezinárodním sklářském sympoziu v Novém Boru jsme během dvou týdnů udělali Bohemian Cristal Instrument. Postarala jsem se o design nástroje,“ uvádí Lenka.

„Naše skleněná Baschet socha se může rozevřít jako vějíř. Kromě kolmých skleněných tyčí se skládá z kovových vodorovných tyčí. Výška tónu se mění posouváním kovového kvádříku na jejich konci. Skleněný nástroj rozeznívají mé ruce a má energie. Ruce namáčím do vody a skleněné tyče hladím. Zvuk zesilují rezonátory z nerezové oceli. Vypadají jako velké rozevřené listy lotosu.“

Koncert proti Donaldu Trumpovi

V Kalifornii vystupuje Lenka se svým nevídaným nástrojem v různých uměleckých centrech. Pronikla také do prestižního sálu „The Broad“ v Los Angeles. Koncert zaměřený proti prezidentu Donaldu Trumpovi byl vyprodaný.

Na Facebook umístila Lenka na jaře video, kde hraje na skleněný nástroj na rozkvetlé louce v kalifornské poušti. Video vidělo přes milion lidí. Lenka vedla v hudebních workshopech kalifornské děti ve věku devět až třináct let. Na 13. září připravila poprvé workshop pro české děti v pražském Music City Pointu.

Lenka v Kalifornii studovala na univerzitě, ale po roce a půl letos v lednu snahu o získání doktorátu na čas přerušila. V létě odletěla do Evropy a se skleněným nástrojem vyjela na turné. Vystupovala v Itálii nebo ve Slovinsku.

Vízum pro výjimečné umělce

„Do Kalifornie se vracím dvacátého září. Podařilo se mi získat vízum 01 pro exceptional artists, tedy pro výjimečné umělce. Díky němu smím v USA legálně vystupovat a dostávat honoráře,“ prozrazuje Lenka.

„Myslím si, že v hraní na Bohemian Cristal Instrument jsem se našla. Každý z nás má nějaký jedinečný dar. Podle mě je naší povinností, abychom ho v sobě objevili a šli za ním. Byla by srabárna, kdyby se hraní na Bohemian Cristal Instrument nestalo motorem mého uměleckého života a nezkusila bych se jím živit. I když je to nejistá a dobrodružná cesta.“

Lenčina hudba se do Kalifornie hodí. „Pořád jsou propojení s vlnou hippies živenou novými vlnami New Age a dalších psychedelických hnutí. Při mých koncertech lidé sedí, polehávají na polštářích, propadají se do transu nebo si jen tak pro sebe meditují,“ tvrdí muzikantka.

„Hypnotická hudba je pro ně přirozená zřejmě i proto, že v Kalifornii je marihuana legální.“