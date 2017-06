Zdroje na mistrovství byly menší než náklady, řekla u soudu Neumannová

U soudu se ocitla jako šéfka někdejšího sdružení OC FIS NORDIC WSC 2009, které akci pořádalo. Právě po něm věřitelé dluhy zprvu žádali, jenže konkurz skončil fiaskem (psali jsme zde). A tak část z nich založila osmnáctičlenné sdružení Oprávnění věřitelé MS, a k soudu pohnalo Svaz lyžařů a město Liberec. Chtějí po nich 37 milionů korun.

„Že jsou neuhrazené pohledávky začalo být jasné na konci mistrovství. Přicházela nám čísla,“ popsala počátek dluhů u soudu Kateřina Neumannová.



Dodala také, že zdroje byly menší než náklady na akci. „Zásadním problémem podle mě bylo, že se rekonstruoval areál na Ještědu a stavěl se nový areál ve Vesci. Tam byly největší finanční náklady,“ řekla Neumannová.

Tyto stavby sice v základu budoval Liberec pomocí peněz od státu, sdružení ovšem muselo podle Neumannové zajistit například stavbu tribun, schodiště ve skokanském areálu nebo věží pro fotografy.

Peníze na to mělo z Mezinárodní lyžařské federace, ministerstva školství, od kraje a sponzorů. „Jestli jsme měli peníze i od Liberce už nevím. Liberec byl ale spolupořadatel, dával vlastní peníze přímo do stavby. Ale nemohu vyloučit,že by přispěli i nám,“ uvedla Neumannová.

U soudu také zaznělo, že faktury nad 300 tisíc korun museli podepisovat zástupci Liberce i Svazu lyžařů. „Pravděpodobně to bylo z kontrolních důvodů,“ uvedla Neumannová.

Žalované k úhradě dluhů váže hostitelská smlouva, tvrdí věřitelé

Podle Oprávněných věřitelů se Liberec choval tak, jak byl vázán tak zvanou hostitelskou smlouvou. Uzavřel ji Svaz lyžařů ČR a město Liberec s Mezinárodní lyžařskou federací. „Účastníkem smlouvy se následně stal OC FIS, organizační výbor, který pak ke smlouvě přistoupil. Tím vznikl společný závazek jak výboru, tak i obou žalovaných odpovídat společně a nerozdílně za veškeré závazky a povinnosti při organizaci MS,“ tvrdí právní zástupce spolku Oprávnění věřitelé Miroslav Šianský.



U soudu vypovídal i původní prezident organizačního výboru Roman Kumpošt. Spolu s tehdejším libereckým primátorem Jiřím Kittnerem spolupodepisoval hostitelskou smlouvu. V létě 2007 jej ve vedení sdružení vystřídala Neumannová. „Kdyby hostitelskou smlouvu nepodepsal liberecký primátor, nemohlo by se mistrovství v Liberci uskutečnit. Svaz lyžařů byl zase nositelem odbornosti na území České republiky, musel například vyškolit lidi aby sportovní akce proběhly podle regulí Mezinárodní lyžařské federace. Proto byli oba součástí smlouvy,“ uvedl Roman Kumpošt, nynější první viceprezident Svazu lyžařů ČR. „Originál jsem po podpisu předal Svazu lyžařů,“ dodal Kumpošt.

Anglicky psaný originál smlouvy se ztratil

Každá strana dostala jednu verzi. Zajímavé ale je, že dnes anglicky psaný originál ani jedna žalovaná strana nemá. Existuje jen neověřený český překlad.



Město Liberce se brání, že hostitelská smlouva nebyla schválena ani jedním jeho orgánem. „Aby bylo schváleno ručení, muselo by to schválit zastupitelstvo,“ upozornil advokát Liberce Jakub Svoboda.



„Město neručilo za žádné závazky přípravného výboru. Opírají se jen o hostitelskou smlouvu. Neříká se tam nic, že bychom jako město měli být právními nástupci nebo ručiteli výboru, který připravoval mistrovství světa. Jsou to peníze nás všech a já je rozhodně dobrovolně vydat nehodlám,“ poznamenal před časem primátor Liberce Tibor Batthyány.