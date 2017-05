Bývalý skinhead dostal pět let za zlomení páteře Ukrajinci. Ten zemřel

V pořadí jde již o druhý rozsudek libereckého krajského soudu v případu, který stále halí tajemství. Co přesně se 27. července 2014 půl hodiny po půlnoci ve spojovací uličce mezi ulicemi Podzimní a Mlýnská v Jablonci nad Nisou stalo, ví už dnes jen obžalovaný. Ten se cítí nevinný a proti rozsudku se okamžitě odvolal.

A věděl to i těžce zraněný muž, který zůstal po střetu ležet se zlomeninami nejen sedmého obratle krčního, ale i třetího a čtvrtého obratle hrudního. Podle znalce se to stane jen při neočekávaném prudkém zaklonění hlavy, kdy se prakticky týl dotkne lopatek.

„Šlo o extrémně silný záklon, muselo jít o velké násilí. Může k tomu dojít při prudkém nárazu dlaní do čela, kopu mezi lopatky, nebo uchopení za hlavu a prudký záklon. Osobně se přikláním k úchopu,“ uvedl u soudu soudní znalec z oboru soudního lékařství Daniel Havel.

Po osudném střetu muž, který byl podstatně lehčí než pachatel, měl muž poškozenou míchu a zcela ochrnul. K případu nemohl kvůli svému stavu vypovídat. Ležel nehybně v nemocnici, musely za něj dýchat přístroje, výživu dostával pomocí sondy.

Zemřel až po převozu na Ukrajinu. Navzdory převozu neměl podle znalce těžce zraněný a na lůžko upoutaný muž šanci na delší přežití.

Zranění bylo fatální

„Zranění bylo natolik závažné, že dřív nebo později končí fatálně, člověk má zánět plicní tkáně. Možnost zlepšení stavu by se rovnala zázraku. Při současné standardní péči by člověk zemřel v řádu měsíců, i kdyby nedošlo k převozu na Ukrajinu. Následky byly předvídatelné,“ uvedl znalec.

Upřesnění nařídil nejvyšší soud. Loni sice liberecký krajský soud vyměřil obžalovanému osmiletý trest a poslal jej do věznice s ostrahou. Vrchní soud ale rozsudek zrušil a vyměřil mu 5 let do mírnějšího typu věznice. Letos v únoru Nejvyšší soud všechny rozsudky zrušil a nařídil znovu vyslechnout znalce.

Obžalovaný se při předchozím líčeních hájil tím, že šlo o nutnou obranu. „Nespáchal jsem, co mi kladou za vinu,“ tvrdil u soudu osmadvacetiletý obžalovaný.

S přáteli tehdy podle spisu griloval na zahradě a popíjeli alkohol. Když šli kolem Ukrajinci, údajně obžalovaný vyběhl s kamarádem na ulici. Poškozený muž ukrajinské národnosti neutekl a zůstal stát. Pak došlo k potyčce. Obžalovaný tvrdil, že mu Ukrajinec vrazil hlavou do rozkroku a tím si sám způsobil zranění. Soud mu ale neuvěřil.

Možnost, že by k tak závažnému zranění mohlo dojít právě takto, vyloučil i znalec. „Při útoku jako v rugby fixují svaly hrudní páteř. Nemůže dojít k hrubé extenzi, kdy hlava letí mezi lopatky.“ Již dříve uvedl, že při úderu hlavou do pevné překážky by došlo maximálně ke zlomení prvního a druhého krčního obratle.

Obžalovaný mohl podle soudce následky útoku předvídat

„Soud má zato, že se obžalovaný činu dopustil a následky mohl předvídat. Ať už by zemřel v Užhorodu nebo v Liberci, bylo to nevyhnutelné,“ zdůvodnil rozsudek předseda senátu Pavel Pachner.

U soudu obžalovaný přiznal, že se dřív v Děčíně hlásil k hnutí skinheads a účastnil se i demonstrací. „Přestěhováním do Jablonce jsem spálil mosty. Se spoustou cizinců pracuji a nemám s nimi problém,“ vypověděl Palivec.

Pozůstalí žádají 200 tisíc korun na úhradu nákladů spojených s pohřbem a tři miliony korun za psychickou újmu. Částku ale budou muset vymáhat v občanskoprávním sporu.