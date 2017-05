Provozovatel benzinek míchal do nafty olej, stát přišel o 50 milionů

V rozsáhlém případu podvodů s naftou poslal soud verdiktem hlavního organizátora, Miroslava Staňka z Dolní Suché na Liberecku, na 7,5 roku do vězení.

„Byl hlavní postavou, věc zřejmě vymyslel. Ostatní vykonávali to, co jim nařídil v rámci pracovních vztahů,“ zhodnotil zatím ještě nepravomocný rozsudek předseda senátu krajského soudu v Liberci Petr Neumann.

Podle soudu se nezjistilo, že by z trestné činnosti měl prospěch někdo jiný než Staněk. Ten odmítá, že by se dopouštěl něčeho nezákonného. Proti rozsudku se ale na místě neodvolal, ponechal si lhůtu na rozmyšlenou. Podle verdiktu také státu propadá jeho majetek. Konkrétně rodinný dům, pozemky a řádově stovky tisíc korun z účtů.

V případu je obžalováno ještě dalších šest lidí. Jedná se například o řidiče, kteří minerální oleje vozili nebo je míchali s naftou. Všichni vyvázli s podmínkami od jednoho roku do tří let se zkušební dobou až na pět let.

Podle senátu tito zaměstnanci neměli z trestné činnosti prospěch. Podle soudu ale věděli, že směs, kterou sami nazývali „sr...ou“, končila na benzinkách.

Za údajné minerální oleje neplatili daň

Podstatou daňových úniků je, že skupina obžalovaných dovážela ze zahraničí minerální oleje, za něž neplatila DPH ani spotřební daň. Na hranicích je totiž vždy deklarovala jen fiktivní reexport do další země, zejména do Rumunska.

Ve skutečnosti ale k němu nikdy nedošlo. Řidiči byli kvůli tomu podle obžaloby vybaveni dvojími doklady, falšované měli připravené pro případnou celní kontrolu.

Olej se pak míchal se skutečnou naftou v průmyslovém areálu u libereckého letiště. Směs následně tankovali nic netušící řidiči. Rozdíl zřejmě nepoznali, minerální olej má podobné vlastnosti jako nafta. Případné poškození motorů obžaloba ani neřeší, zabývá se jen daňovým únikem.

„Jak nám řekl znalec, poměr smísení nafty s olejem může být poměrně vysoký, aniž by to motoru vadilo. Zemědělské stroje jsou na to dokonce schopné jezdit, aniž by se tam přidala nafta,“ uvedl soudce Neumann.

Aktér podvodů vlastnil několik firem, ty mimo jiné ve Smržovce, Hrádku nad Nisou a Liberci-Doubí provozovaly čerpací stanice. V nich následné testy odhalily pančovanou naftu.

Nafta končila ale také v řadě dalších čerpadel, například v zemědělských družstvech. Firmy o mísení nevěděly, v dobré víře objednávaly čistou naftu.

Rozkrývání případu trvalo dva roky

Rozkrývání případu bylo náročné, podílela se na něm celní správa a policie a trvalo dva roky. Předcházela mu ještě roční prověřovací fáze. Součástí byly i odposlechy telefonních hovorů nebo zajištěné doklady.

Jeden z nákladů celníci označili značkovací látkou, která se pak objevila v palivu na pumpách. Policie se opírala také o výpověď řidiče, který se stal spolupracujícím obviněným. „Podařilo se získat důkazy za poměrně značné období,“ zmínil státní zástupce Miloš Klátik.

Aktéry Útvar pro odhalování korupce a finanční kriminality zatkl počátkem června 2011. Obžaloba tvrdí, že obžalovaní za dvacet měsíců do nafty přimíchali téměř tři tisíce tun oleje.