Policistu soudí za smrt dvou nepřipoutaných kolegů ve služebním autě

Policejní Volkswagen Transporter dostal při sjíždění mírného kopce v levotočivé zatáčce smyk, najel do protisměru, a tam se srazil s kamionem. Řidič kamionu měl lepší výhled a stačil téměř zastavit. Při nárazu přesto zemřeli dva nepřipoutaní policisté. Řidič volkswagenu vyvázl s těžkými zraněními.

Dnes stojí nadstrážmistr Josef Urban pro přečin usmrcení z nedbalosti před soudem v České Lípě a hrozí mu rok až šest let vězení. A také zaplacení mnohamilionových náhrad za ztížené společenské uplatnění, bolestné a útrapy pozůstalých. Částka se může vyšplhat až na 20 milionů korun.

„Obžaloba klade obžalovanému za vinu, že do zatáčky vjel vysokou rychlostí, nepřizpůsobil jízdu stavu vozovky a také vozidla. I když bylo způsobilé k provozu, bylo už starší, mělo najeto 256 tisíc kilometrů,“ řekl státní zástupce Martin Tvrdík.

Obžalovaný policista přežil ve dvacet let starém autě bez airbagů jen zázrakem a prodělal řadu operací. Z nehody si mnoho nepamatuje. Uvedl ale, že mu spolujezdec hlásil, že se za 400 metrů bude odbočovat. Proto prý podřadil a snížil rychlost pod 35 kilometrů v hodině.

Údajně si nepamatoval, že by se auto dostalo do smyku. „Poslední, co si vybavuji, bylo čelo kamionu,“ uvedl obžalovaný.

Auto jelo rychleji, uvedl znalec

Jenže podle úterní výpovědi soudního znalce Andreje Haringa muselo jet auto mnohem vyšší rychlostí. Podle něj mělo při nájezdu do levotočivé zatáčky rychlost 70 až 80 kilometrů, ve výjezdu ze zatáčky 59 až 72 kilometrů v hodině. „V době střetu byla rychlost auta 55 až 67 kilometrů v hodině,“ uvedl znalec Haring.

„Kdyby jelo auto rychlostí třicet pět kilometrů v hodině, nedošlo by k takovým následkům. Záleželo by ale také na tom, zda by byly osoby připoutané. Deformace volkswagenu by ale byla výrazně nižší,“ vypověděl znalec Haring.

Nezjistil závadu na brzdném systému auta. Jen zadní kotouče byly podle něj v lepším stavu než přední, přičemž levý kotouč byl horší než pravý. „Funkčnost ale nebyla omezena,“ stvrdil znalec.

Podle něj ani šest let staré pneumatiky nebyly ve špatném stavu. „Neměly zásadní vliv na průběh nehodového děje.“

Spolujezdci neměli pásy

K tragédii přispěla i skutečnost, že spolujezdec na předním sedadle neměl v době jízdy zapnutý bezpečnostní pás. A nezapnul si jej ani policista na sedadle ve druhé řadě.

Soudkyně přečetla závěry soudního znalce z oboru zdravotnictví, podle něhož by spolujezdec na předním sedadle pravděpodobně nepřežil, i kdyby byl připoután. Druhý policista by ale s pásem nehodu pravděpodobně přestál živý.

V úterý vypovídal také znalec obhajoby Málek. A jeho závěry se lišily od Haringových tvrzení. „Auto bylo na konci životnosti. Levé přední kolo nebylo v pořádku, brzdný účinek zcela jistě nebyl souměrný. Takové auto nebylo způsobilé k provozu na pozemních komunikacích,“ uvedl znalec Málek. „Auto v takovém technickém stavu jsem ještě neviděl,“ dodal.

Předsedkyně senátu odročila případ na neurčito. Zapotřebí bude zjistit, jestli vůz procházel kontrolami. Bude také vypracován revizní znalecký posudek. Má zjistit, jestli rychlost auta byla, nebo nebyla přiměřená stavu a povaze vozovky. „Soud to považuje za klíčové,“ uvedla soudkyně Zuzana Bohatá Koldovská.