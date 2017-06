Tělo podnikatele Říhy se nenašlo, soud pokračuje pod dohledem samopalníků

Přestože se tělo domnělé oběti nenašlo, podle obžaloby jsou za Říhovu vraždu odpovědní Robert Šulc, Pavel Malý a Vladimír Stratil. Hrozí jim 12 až 15 let nebo výjimečný trest. Z krádeže je ještě v tomto případu obžalován Josef Pavelka. Všichni obžalovaní jsou na svobodě a svoji vinu popírají.

U soudu včera často padala slova - strach nebo nebudu vypovídat.

„Při výsleších mi policie řekla, čeho se můžu obávat. Stále mám strach, chci, abych byla stále v režimu utajení,“ řekl například svědkyně změněným hlasem. Měla změněné jméno a seděla ve vedlejší místnosti, aby se nepotkala s obžalovanými a její hlas se ozýval z reproduktoru. O činu sice nic konkrétního nevěděla, slyšela jen rozhovor jednoho z obžalovaných nad článkem v tisku, kde se psalo o Říhovi.

Svědka přivedla eskorta

Výpověď naopak odmítl podat předvolaný svědek, jehož do soudní síně přivedla eskorta. Odpykává si 15letý trest. Se dvěma obžalovanými jel v roce 2008 do Karibiku.

Policistům později do protokolu uvedl, kdo podle něj měl Říhu před 14 lety zavraždit. Říct mu to měl jeden z obžalovaných. U soudu to ale odmítl potvrdit. „Nebudu vypovídat, mohl bych si způsobit trestní stíhání,“ řekl. S projednávanou kauzou nechce mít nic společného.

Senát žádal, aby mohl svědčit v utajení. Podle soudkyně Evy Drahotové ale už v této fázi řízení není možné jeho totožnost utajit.

Do protokolu před tím uvedl, že jeden z obžalovaných údajně řekl, že pokud bude někdo v souvislosti s kauzou mluvit na policii, dozví se to. „Šulc a Stratil jsou nebezpeční a mají známé venku,“ četla soudkyně jeho výpověď.

Svědek, kterého přivedla eskorta se samopaly, a který měl nezvykle kuklu na hlavě a na prsou neprůstřelnou vestu, mluvil zcela otevřeně. Uvedl konkrétní jména, kdo měl Říhu nechat unést, kdo odklidil mrtvé tělo. S obžalovaným Šulcem se znal od 90. let. O tom, že byl Říha zavražděn, se od něj svědek údajně dozvěděl ve věznici. Obžalovaný Šulc ale jeho tvrzení označil za lež.

Říha zmizel v dubnu 2003

Zakladatel První pražské družstevní záložny Říha zmizel v dubnu 2003 a dlouhou dobu patřil k nejhledanějším Čechům v databázi Interpolu. Dlouho se mělo za to, že z republiky odcestoval po svém propuštění z vazby. Policie ale dospěla k závěru, že se chvíli po svém zmizení stal obětí vraždy.

Stejně tak se nevědělo a stále se neví, kde skončilo téměř 280 milionů korun z vytunelované První pražské družstevní záložny. Právě kvůli nim podle obžaloby Říhu zavraždili. Tělo se ale dosud nenašlo. Obžaloba se opírá o výpovědi svědků, je mezi nimi i několik vězňů.

Všichni obžalovaní odmítli na začátku hlavního líčení vypovídat. V krátkých prohlášeních jen uvedli, že se činů, které jim obžaloba klade za vinu, nikdy nedopustili. „Mám nějaké morální zásady. Nikdy bych nikoho neunesl ani nezabil,“ řekl například senátem pětkrát trestaný sedmatřicetiletý Vladimír Stratil. Několikrát trestaní jsou i zbylí obžalovaní.

Věznitelé Říhu údajně mučili

K únosu Říhy z jeho pozemku ve Zloníně u Prahy došlo podle obžaloby 17. dubna 2003. Vězněn byl údajně v pronajatém penzionu v Josefově Dole. Podle obžaloby jej věznitelé mučili, aby zjistili, kde má schované vytunelované miliony.

Když je majitelka penzionu vykázala, podle obžaloby Říhu odvezli na neznámé místo. Tam podle obžaloby pokračovali ve výslechu. Obžaloba tvrdí, že mu dělali tak zvané „ohníčky“, vrtali mu nohu a bili jej opaskem s přezkou po celém těle.

Říha měl věznitelům po brutálním mučení sdělit přístupový kód k zabezpečovacímu zařízení domu a umístění klíče od trezoru, kde měly být stovky milionů korun. Podle obžaloby vlivem mučení a aplikace neznámé chemické látky tehdy třiatřicetiletý Říha zemřel.