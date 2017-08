Soudkyně propásla lhůtu, muže nechala v cele protizákonně. Snížili jí plat

Případ se stal loni v květnu. Tehdy měla mladá soudkyně, která za sebou měla teprve rok v taláru, rozhodnout, jestli muže obžalovaného z výroby i prodeje drog nechá dál ve vazbě, nebo pustí na svobodu.

Termín ale o den nestihla, což zjistila poté, kdy jí zavolala obhájkyně. Podle zákona měla v tom okamžiku muže z vazby propustit, místo toho zpanikařila a své rozhodnutí o tom, že ho v ní nechá, opatřila datem z předchozího dne.

„Byl to exces, reagovala ve stresu“

„Byl to exces, reagovala ve stresu, to ráno odcházela na další hlavní líčení. Nicméně mě osobně mrzí, že se nepřišla včas poradit. Skončilo by to třeba vytýkacím řízením a nebyl by důvod dělat z toho takovou kauzu,“ upozornila předsedkyně Okresního soudu v Liberci Ivana Šoljaková.

Podle ní byla navíc soudkyně rozhodnutá, že obžalovaného ve vazbě nechá. „Měla to nachystané, předběžně o tom informovala i senát, že trvají vazební důvody. Hlavní líčení bylo naplánované bezprostředně před uplynutím té lhůty, a já bohužel neznám přesné důvody, proč o vazbě nerozhodla,“ doplnila předsedkyně.

Šoljaková: Žádný předseda si nedovolí krýt takové pochybení

A osvětlit je nechtěla ani sama Lenka Zhoufová. „Nebudu ten případ vůbec komentovat,“ odpověděla. Přitom prošetřování jejího „přešlapu“ bylo i podle Šoljakové dost nestandardní. Vložila se do něj policie a Národní centrála proti organizovanému zločinu. Okresní soud v Litoměřicích pak vydal příkaz k domovní prohlídce i k prohlídce kanceláře.

„Byla jsem tím sama dost zaskočená. Všechny informace mohli zjistit ode mě. Jenže tam byla znát obrovská nedůvěra k soudům, asi se báli, že se to budeme snažit ututlat. Ale žádný předseda si nedovolí krýt takové pochybení,“ zdůraznila Šoljaková.

Nakonec prý bez průtahů zpřístupnila policistům všechny potřebné materiály a spolupracovala s nimi i soudkyně Zhoufová. Ta rovněž uznala vinu a přijala i poměrně přísný trest, kdy jí snížil kárný senát plat o 25 procent po dobu jednoho roku. Navíc tu stále existuje i možnost, že kauza skončí v trestním řízení.

Tam to alespoň chce dovést ústecké krajské státní zastupitelství. Dozorový státní zástupce v Litoměřicích Lukáš Borovička ale nechtěl případ komentovat. „Nezlobte se, ale nebudu se k tomu vyjadřovat,“ řekl.

Soudci jsou zavaleni spisy

Přešlap, kterého se mladá soudkyně dopustila, nemusí být ale podle soudců ojedinělý. Především severočeská justice je totiž historicky zavalena velkým množstvím případů. Navíc je nedostatek zkušených soudců, což je i případ libereckého okresního soudu. Odsud přešla v letech 2014 až 2016 téměř polovina trestních soudců na krajský soud a doplnit stavy tak museli mladší kolegové.

„V tom momentě pak oddělení o osmdesáti, sto věcech nějakou dobu stojí a čeká na jmenování nového soudce. Ti pak pracují ve skluzu, jsou pod časovým tlakem a hlavně jim chybí zkušenosti nabyté pozitivní rutinou a praxí. To vše dělá soudce méně chybujícího,“ zdůraznila předsedkyně soudu.