Soutěž na liberecké nádraží je paskvil, říká architekt a vyzývá k bojkotu

Parkovací dům pro zhruba dvě stě padesát aut, vedle toho čekárna pro cestující s občerstvením, toaletami, třeba i hernou pro děti a zázemím pro řidiče.

Radnice vyhlásila architektonickou soutěž, v níž chce oslovit přes dvacet architektů, polovinu z Liberecka, zbytek z celé republiky.

Jenže podle České komory architektů (ČKA) je soutěž paskvilem a může se stát, že ji prohlásí za neregulérní. Architekty vyzve, aby se jí nezúčastnili.

„Každá architektonická soutěž má jasně daná pravidla, která jsou od roku 1972 uzákoněná pod UNESCO a pro celou Evropu platí víceméně stejná. A já jen žasnu, co to v Liberci vymysleli za kočkopsa, zvlášť, když mají ve městě fakultu architektury, kde si mohli nechat poradit,“ prohlásil architekt Petr Lešek, který se v ČKA věnuje tématům architektonických soutěží a zadávání veřejných zakázek.

Odměna sto tisíc korun

Vadí mu především způsob, jak k soutěži na radnici přistupují. Radní odsouhlasili, že osloví minimálně 24 architektonických kanceláří, především těch, které už mají zkušenosti s výstavbou dopravních terminálů.

Poté vyberou toho nejlepšího, kterého odmění sto tisíci korunami. K tomu ještě dostane zhruba půl milionu korun za autorská práva, pokud se terminál postaví podle jeho návrhu.

„Je také možné, že můžeme vybrat dva nebo tři nápady a potom je spojovat, pokud budou dobré myšlenky ve vícero návrzích,“ upozornil Jan Korytář, náměstek libereckého primátora.

A právě to se Leškovi nelíbí. „Chtějí, aby jim architekti poslali práci, nad kterou budou sedět třeba i měsíce, a to zcela zdarma a ani neřeknou, kdo bude jejich dílo posuzovat. A vrcholem je, že pak slepí několik návrhů dohromady. Takhle to ale nefunguje, my si neděláme malůvky, které pak vyhodíme jen tak z okna,“ přiblížil architekt.

Architekti nevědí, kdo bude jejich dílo hodnotit

Zaráží ho i fakt, že dopředu není stanovená komise, která bude návrhy architektů posuzovat. Složená by měla být jak ze závislé části, kterou tvoří například politici nebo městští úředníci, tak i z té nezávislé, ve které usednou odborníci. Porota navíc podepisuje soutěžní podmínky a je garantem pro architekty, že soutěž má hlavu a patu.

„Architekti se orientují podle toho, kdo z odborníků v porotě zasedne, zajímá je, kdo bude jejich práci hodnotit,“ vysvětlil Lešek.

Na dodání návrhů mají architekti zhruba měsíc času, už v polovině března by tak podle Korytáře mohly být známy výsledky. Poté se rozběhne výběrové řízení na projektanta. Přitom Česká komora architektů doporučuje, aby čas od vyhlášení soutěže byl minimálně šest týdnů.

„Domnívám se, že komora architektů teď bude muset vydat u této soutěže neregulérnost, čímž zakáže, aby se jí architekti zúčastnili. Ta soutěž je zkrátka mizerná,“ dodal Lešek.

Stavba terminálu a parkovacího domu má vyjít na zhruba 150 milionů korun a město na ni chce získat peníze z evropských dotací.

„Počítáme s tím, že koncem roku podáme žádost o dotaci, příští rok začneme stavět a hotovo by mělo být v roce 2019,“ doplnil Korytář.

Architektonickou soutěž chtělo město vypsat už loni v září, rada ji ale neschválila. „Tehdy byla připravená podle komory architektů, dnes je trochu zjednodušená,“ přiznal náměstek.