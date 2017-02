Místo na lyže vede řidiče navigace do maléru. Radnice umístí ukazatele

Problému si všiml i tanvaldský starosta Vladimír Vyhnálek. Radnice umístí do Žďáru ukazatele, jež by mohly turistům zabránit v jízdě podle navigace, která nepřivádí ke skiareálu, nýbrž do maléru.

„Uvíznou u nás hlavně rekreanti z Prahy, ale i Poláci nebo Němci. Když si totiž zadají do navigace Tanvaldský Špičák, dostanou se podle ní pod horu Špičák na nejvyšší místo, kam až vede silnice,“ říká Zuzana Neumannová.

„Skiareál je ale úplně jinde a řidiči skončí u lesa právě pod naším domem. Navigaci bohužel bezmezně věří, i když se cesta zužuje a je víc a víc do kopce. Kdyby přemýšleli, tak se po pár desítkách metrů otočí a vrátí se zpátky na hlavní silnici.“

Neumannová žije se svým mužem a dvěma dětmi na opačném úbočí Špičáku, než se rozkládá skiareál. Jednou se k jejímu domu dosoukala dokonce kolona třinácti ztracených aut.

„Manžel nedělá o víkendu skoro nic jiného, než že zachraňuje řidiče aut, která stojí v kopci nebo zapadnou do sněhových mantinelů,“ tvrdí Neumannová.

„Manželovu dřinu brali jako samozřejmost“

„V lednu pomáhal jednomu řidiči z Prahy a jeho rodině s autem ze závěje dvě a půl hodiny. Musel ho nakonec vytahovat naší čtyřkolkou. Jeho dřinu brali jako samozřejmost. Nedali mu ani korunu za benzín a ztracený čas.“

Minulou sobotu zastavila na uklouzaném sněhu v největším kopci dvě auta, z nichž vystoupily rodiny s miminky.

„Jako vždycky jsme se dozvěděli, že jeli podle navigace. Zdá se mi, že lidi v dnešní internetové době často ztrácejí pud sebezáchovy,“ tvrdí Neumannová.

„Ignorují, co kolem sebe vidí. Bojím se, že kdyby je navigace nasměrovala do jícnu sopky, nezastavili by. Možná by bylo lepší, kdyby si brali do hor místo navigace obyčejnou mapu a do kufru auta lopatu a pytel s pískem.“

Tanvaldský starosta Vladimír Vyhnálek do Žďáru často chodí. Už tam také potkal řidiče pátrající marně po cestě ke skiareálu.

„Podle navigace odbočují špatně na dvou křižovatkách,“ konstatuje starosta. „Už dnes tam zapíchneme do sněhu provizorní směrovky. Ukážou správnou cestu ke skiareálu a snad na ně řidiči dají.“

Cesta ke skiareálu Tanvaldský Špičák není vůbec složitá. Řidičům stačí, pokud od Prahy, Harrachova nebo od Liberce pojedou po hlavní silnici Tanvald - Jablonec (nebo opačně) a ve Smržovce odbočí na bezpečnou, širokou silnici do Albrechtic v Jizerských horách.