Spolek chce místo piva mrkev. Je to řízená likvidace, říká hospodský

Přestože spolek získal nájemní smlouvu na pozemek, který patří městu, vyhráno ještě nemá. Zahradu chce dál využívat bar, pro přezkoumání rozhodnutí města je i náměstkyně primátora Karolína Hrbková.

„Je to řízená likvidace mě a hospody,“ říká provozovatel pivního baru Azyl v Široké ulici Jan Horáček. Hospodu vede několik let a zahrádka se stoly, ping-pongem nebo dětským pískovištěm byla její nedílnou součástí.

„Když jsem si hospodu pronajal, zahrada k ní patřila, byla tam garáž, na které jsem udělal novou střechu, nové kachličky. Na zahradě vznikl chodníček, veškerý odpad jsem odvezl a zkulturnil to. Osm let to nikdo neřešil, až teď,“ přibližuje Horáček.

Předseda spolku: Zahrádka vypadá jako poválečný Berlín

Situace se podle něj změnila, když se do sousedství azylového domu a přímo naproti hospodě přistěhoval Jiří Smetana, v současné době předseda spolku Na Ladech. Ten přišel s nápadem, že chce v těchto místech mít komunitní zahradu.

Spolek Na Ladech chce zahrádku pivního baru proměnit v komunitní zahradu.

„Vypadá to tam jako na exkurzi po poválečném Berlíně. Je to jako válečná zóna – počmárané plechy, pozůstatky bývalé fabriky... Stav, co tam panuje, je pro starousedlíky neudržitelný,“ popisuje Smetana. Od města získal smlouvu o výpůjčce, neboť Horáček, potažmo Štefan Novota, majitel domu, ve kterém Azyl sídlí, pozemek pronajatý neměli. „Nikoho nechceme vyhánět, ale ti lidé si to zde zabrali bez jakékoliv nájemní smlouvy,“ říká Smetana.

Komunitní zahrada by podle něj měla být podobná té, která vznikla před několika lety na Lazebnickém vrchu, tedy včetně pěstování plodin. „Jednáme se ZŠ Barvířská, protože děti dnes ani pořádně nevědí, jak roste mrkev nebo jak se sází brambory. Projekt místo vizuálně zvedne do utěšené podoby a zároveň to má přesah vzdělávání mládeže,“ přeje si Smetana.

Hrbková: Obě žádosti by se měly posuzovat společně

Horáček ale nechce o zahrádku přijít. S Novotou proto městu navrhli, že pozemek odkoupí. Se svým návrhem ale přišli později než Smetana, kterému rada města vyhověla.

S tím ale nesouhlasí náměstkyně primátora Karolína Hrbková. „Vložila jsem se do toho, protože když jsou na městě dvě žádosti na jeden pozemek, měli bychom je posuzovat společně. Nemělo by dojít k tomu, že ta výpůjčka proběhne, my pak pozemek prodáme panu Novotovi a ten začne likvidovat to, co tam pan Smetana vybudoval,“ zdůvodňuje svůj krok. Podle ní je možné, aby se budoucnost pozemku projednávala na další radě.

„Šla jsem za primátorem, aby se tento spor vrátil do rady. To je možné, protože tam jsou čtyři důvody, jak vypovědět výpůjční smlouvu. Jedním z nich je možnost, že bod rada schválila na základě skutečností, o kterých v momentě hlasování nevěděla. Což je tento případ, protože my jsme nevěděli, že je tam žádost o odkup,“ říká.

S tím však Smetana nesouhlasí. „Máme podepsanou smlouvu o výpůjčce a v nejbližších dnech se pouštíme do samotné výstavby zahrady,“ přibližuje.

Podle Horáčka ale Smetanovi jde hlavně o to, aby celý Azyl skončil.

Každé tři dny kontrola

„Posílá na mě neustále kontroly – hygienu, hasiče, policisty. Každé tři dny tu někdo je. Všechno to normálně prošlo, jen jednou jsme dostali pokutu za hluk, ale to nemáme problém řešit,“ brání se Horáček, že by se v hospodě dělo něco nekalého. S Hrbkovou je zajedno, že by pozemek mohl sloužit jak zahradě, tak pivařům. To však Smetana razantně odmítá.

„Funkce komunitní zahrady není vůbec slučitelná s tím, že by tam zároveň fungovala zahrádka hospody. Nedovedu si představit, jak se propojuje konzumace lehkých drog s edukací mládeže,“ argumentuje Smetana s narážkou, že se v hospodě podle něj scházejí uživatelé drog.