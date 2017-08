Firma vlivného člena ČSSD prohrála. Omluvu od zastupitelky nedostane

Zastupitelka podle žaloby pohanila firmu tím, že v listopadu 2015 publikovala na stránkách radničního zpravodaje článek, ve kterém upozorňovala na některé podezřelé veřejné zakázky v Jablonci, jež Ventax získal.

Mimo jiné zmínila i jisté propojení mezi bývalým europoslancem ČSSD Robertem Duškem, Gregou a jeho spolustraníkem, poslancem a současným náměstkem jabloneckého primátora Lukášem Pletichou. Poté, co soud uznal, že text Pastuchové se zakládá na pravdivých informacích, Gregova firma žalobu stáhla.

Pastuchová v článku například napsala o stavbě azylového domu v Jablonci, kterou prováděl právě Ventax. Nelíbilo se jí, že tato zakázka se několikrát kvůli vícepracím prodražila a též to, že jde o firmu, jež figuruje v takzvaném „deníčku“ Roberta Duška. Ten je policií obviněn v kauze údajného dotačního podvodu při rekonstrukci lázní v Chrastavě.

V zápisníku si Dušek podle policie vedl přehled o veřejných zakázkách. A je zde i objednávka na azylový dům. Grega je totiž také asistentem poslance Pletichy.

Když Jablonec vypsal v únoru 2014 zakázku na stavbu tohoto domu, byl členem komise za město právě Pleticha. A zakázku za 12,3 milionu korun pak vyhrála Gregova firma.

Nyní došlo v soudním sporu ke smíru ve prospěch Pastuchové. „Soud uvedl, že jsem se nedopustila žádného zásahu do pověsti žalobce a že věci, které jsou ve článku uvedeny, se zakládají na pravdě. Na základě toho žalující strana žalobu stáhla,“ popsala pro MF DNES.

Chtěli mě zastrašit, myslí si zastupitelka

Zastupitelka je přesvědčena, že cílem celého sporu bylo její zastrašení. Sice ji žalovala soukromá firma, nicméně v tom vidí politický boj vedený jabloneckými sociálními demokraty.

„Nemohla jsem s omluvou souhlasit a jsem ráda, že jsem se rozhodla, že neskloním hlavu. Žalobou mě asi někdo chtěl klepnout přes prsty, abych už mlčela. Kolem veřejné zakázky na stavbu azylového domu se však dělo až moc podezřelých náhod a pak, když vylezla na povrch kauza s Duškovým deníčkem, již jsem nemohla mlčet,“ říká Pastuchová.

Ventax nyní musí poslankyni zaplatit náklady soudního řízení.

MF DNES požádala o vyjádření také Andreje Gregu. Ten ho ale odmítl poskytnout. „Nebudu se k tomuto sporu vůbec vyjadřovat. Moc o něm vlastně ani nevím, jelikož ho měla na starosti advokátní firma, kterou jsme si najali,“ uvedl pouze Grega.

Advokátní kanceláří, jež Ventax ve při s Pastuchovou zastupovala, je pražská firma Teryngel & partneři. „Ventax jsme v nějakém sporu určitě zastupovali, ale bližší informace vám k tomu neposkytneme,“ řekla stručně pracovnice advokátní firmy.

Andrej Grega ale již dříve uvedl, že žádné pochybnosti a provázanost mezi ním, jeho firmou a Pletichou nevidí.

„Pan Pleticha s námi podepisoval smlouvy z titulu své funkce, a proto, že mu to uložila rada města. Měli jsme nejnižší nabídku, splnili kritéria výběrového řízení, byli zkrátka nejlepší, to je celé. Že se to někomu nelíbí, tak na to mohu říci jen to, že se mi také spousta věcí v životě nelíbila, ale to neznamená, že jsou špatně,“ prohlásil Grega před časem.