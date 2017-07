Lotyš protestoval proti své vládě. V Liberci řeší, zda ho vydat do vlasti

V Lotyšsku má dvaačtyřicetiletý matematik a programátor nastoupit na rok a osm měsíců do vězení. U libereckého krajského soudu zaznělo, že nespolupracoval s probační službou. Lotyšský soud mu totiž původně uložil podmíněný trest.

„V rámci šetření byly zkoumány základní skutečnosti týkající se toho, jestli jsou v Lotyšsku poskytovány záruky k uplatňování práv obhajoby a nejsou zde porušována základní lidská práva. Nebyly ale zjištěny žádné překážky, které by bránily předání pana Berzinše k výkonu trestu do Lotyšska,“ uvedl státní zástupce Miloš Klátik.

Podle něj nelze akceptovat vyjádření zadrženého muže, že soudní proces v Lotyšské republice i jeho odsouzení bylo motivováno politicky.

Žádost o politický azyl v Česku mu ministerstvo vnitra zamítnuto. Země Evropské unie mezi sebou azyl zpravidla neudělují, vycházejí z toho, že všechny ctí vládu práva a jsou bezpečné.

„Mám obavu, že se soud nebude mojí kauzou zabývat dopodrobna,“ řekl zadržený Ansis Ataols Berziňš.Tvrdí, že má do vězení nastoupit právě kvůli svému protivládnímu aktivismu a postoji. Podle něj se navíc lotyšská justice dopustila celé řady chyb. Poukázal i na to, že v jeho neprospěch křivě vypovídali lotyšští policisté. Tvrdí, že pravým důvodem jeho uvěznění je snaha o umlčení jemu podobných protestujících.

Jde o politické rozhodnutí, hájí se Lotyš

„Jedná se o politické rozhodnutí přijaté na chodbách nejvyšší státní moci a podle toho se celá kauza odvíjela,“ tvrdí Ansis Ataols Berziňš.

V lednu 2009 se účastnil protivládních protestů v Lotyšsku nedaleko rižského parlamentu proti korupci a rozkrádání státu. Během protestů hodil podle státního zástupce dvě sněhové koule i dlažební kameny a lahve na budovu parlamentu, kamenem údajně trefil i policistu. Za trestný čin „masových nepořádků“ mu hrozilo vězení na osm až 15 let.

Aktivista se hájí tím, že měl možnost uznat vinu a odejít například s trestem veřejně prospěšných prací. Podobně, jako to podle něj udělala většina z 68 zadržených.

„Odmítl jsem uznat vinu, zároveň jsem uznal jednání. Udělal jsem to ve prospěch národa. Kdybych se podrobil tlaku, zradil bych národ,“ řekl Berzinš. Odmítá, že hodil kámen po policistovi a že jej trefil.

„Vězeňství v Lotyšsku je opravdu nebezpečné a zvlášť pro mě v souvislosti s tímto politickým případem. Lidé jsou tam likvidováni tím, že jsou na cele s recidivistou,“ uvedl Berzinš.

Před státním svátkem Den upálení mistra Jana Husa poukázal na údajnou podobnost s jeho osudem. „Člověk je ničen a zničen za to, že se nevzdal svého přesvědčení a svého národa,“ pronesl zadržený.

Pokud by stejný čin spáchal v Česku, byl by souzen za poškozování cizí věci a výtržnictví, hrozily by mu až dva roky vězení. I podle advokátky zadrženého existuje podezření, že rozhodnutí lotyšské justice bylo motivováno politicky.