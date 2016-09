Stavbou roku Libereckého kraje je areál s bazénem a stadionem v Turnově

Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada získal hlavní Cenu architekta Hubáčka. Do soutěže ji přihlásila obchodní společnost Městská sportovní Turnov.

„Je to pro nás ocenění, že jsme šli správnou cestou. Měli jsme totiž na paměti, že by veřejné stavby měly být nadstandardní. Ne že by měly být dražší. Ale měly by lidi zaujmout a přispět k diskusi o tom, jak mají vypadat stavby ve veřejném prostoru. Pro mě je naplněním samotného díla to, že jsou reakce obyvatel Turnova a regionu vesměs pozitivní,“ zhodnotil ocenění turnovský starosta Tomáš Hocke.

Součástí areálu je zimní stadion s hledištěm pro 500 diváků, skatepark, in-line dráha nebo hřiště s umělou trávou. Letos začalo lidem sloužit letní koupaliště se zázemím. Kromě plaveckého bazénu tu návštěvníci najdou i skluzavky, tobogany nebo podvodní masáže. Území obkružuje in-line stezka, areál doplňují mladé stromky.Celý areál vyšel na takřka 180 milionů korun.

Úvahy o stavbě nového koupaliště začaly v roce 2000, kdy povodeň zničila koupaliště v Dolánkách. Tou dobou se zároveň do Turnova vrátil rodák a mecenáš Bohuslav Jan Horáček.

V Maškově zahradě v Turnově měl v plánu postavit velkolepý areál s krytým plaveckým bazénem, aquaparkem, nebo hotelem. K výstavbě tehdy nedošlo, jelikož Horáček zemřel.

Myšlenku na areál nikdy neopustili

Zastupitelé přesto myšlenku areálu, i když mnohem skromnějšího, nevzdali. Dotace Turnov nedostal, nakonec se však areál podařilo postavit i bez nich.

„Hledal se formát zařízení, které nejen zaplatíme, ale budeme ho i schopni provozovat. Po těch patnácti letech úvah se to nyní snad podařilo. Postavili jsme kompromis mezi původními velkými sny a realitou, kterou si může město s patnácti tisíci obyvateli dovolit,“ doplnil starosta Hocke.

Autory areálu jsou architekti z pražského BFB - Studia Antonín Buchta a Miloš Mlejnek. „Ocenění nás těší o to víc, že jsme se soutěže pro pana Horáčka zúčastnili už před mnoha lety. Původně jsme s naší koncepcí neuspěli, přednost dostaly velkolepější studie. Ocenění jsme se tak dočkali po letech, kdy se město k naší studii vrátilo,“ zmínil architekt Antonín Buchta.

I letošní ročník přinesl několik dílčích cen. Cena architekta Hubáčka je rozdělena do tří kategorií. V kategorii bytových staveb a staveb občanské vybavenosti získal první místo zmíněný Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada.

Ve druhé kategorii průmyslových a technologických staveb, dopravních a inženýrských staveb, vodohospodářských a ekologických staveb zvítězila rekonstrukce silnice třetí třídy Bedřichov - Hrabětice.

Ocenění dostal i zámek ve Svijanech

V kategorii rekonstrukce staveb, památkových objektů a brownfields je nejlepší obnova areálu zámku Svijany.

Dalším oceněním je Cena Ing. Dr. Štěpána Ješe, která je udělována za inovativní a nestandardní přístup ve stavebnictví. Získala ji rekonstrukce sýpek na Zámeckém dvoře v Černousích.

Přihlašovatelem byla Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant. Na rekonstrukci sýpek se podíleli žáci Jiří Kavúr a Roman Sivák, kteří za práci byli rovněž oceněni.

I letos byla udělena Cena Junior, která vyzdvihuje výbornou činnost učňů stavebních oborů. V letošním roce ji získali Libor Tesař a Stanislav Knížek z Integrované střední školy Semily za dílo Dveře a vrata v kapli v Holíně u Jičína.

Soutěž ale ocenila i jejich další spolužáky, kteří přihlásili svá díla do letošního ročníku. Jako poděkování získali od Libereckého kraje a partnerů finanční odměru a diplom.

Cenu sympatie občanů Libereckého kraje, kteří hlasovali prostřednictvím internetu získala zrekonstruovaná silnice třetí třídy z Bedřichova na Hrabětice. Hojně využívaná cesta do Jizerských hor prošla modernizací v loňském roce.