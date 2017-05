Strážného rýnovické věznice žaloba viní, že si na věži hrál s mobilem.

Teď se kvůli tomu podpraporčík Matouš Bulíř zpovídá u soudu. Za přečiny porušení povinnosti strážní služby a neuposlechnutí rozkazu mu hrozí až pět lez vězení.

Čtyřiatřicetiletý strážný ale svoji vinu odmítá a hájí se tím, že se stal jako předseda nově založených odborů pro své nadřízené nepohodlným. „Určitě jsem udělal chybu, že jsem měl u sebe mobil, zapomněl jsem ho v kapse. Stalo se to ale i mým kolegům a dostali za to jen kázeňské tresty. Nebylo to v trestně právní rovině jako u mě,“ zmínil obžalovaný Bulíř.

Telefon pronesl navzdory zákazu

Obžaloba popisuje skutek ze 3. prosince roku 2015. Dozorce měl ten den službu na strážní věži číslo tři. Obžaloba poukazuje na to, že navzdory zákazu pronesl nedovoleně do střeženého úseku mobilní telefon.

„Před třetí hodinou mě vedoucí oddělení stráže požádal, abych se podíval dalekohledem. Viděl jsem, že Bulíř používá mobil. Odpovídaly tomu pohyby rukou po klávesnici. Seděl, měl nohy nahoře a byl zakloněný. Kvůli tomu nesledoval prostor. Pozorovali jsme ho asi patnáct minut,“ řekl u jabloneckého soudu první zástupce ředitele rýnovické věznice Petr Veselý.

Věž je podle něj ve střežené části, kam se mobily nesmí vnášet. „Na strážní věži je zakázána manipulace se vším, co by odvádělo pozornost - noviny, knihy nebo mobily. Je to poslední místo, kde se dá zabránit útěku,“ uvedl svědek Veselý.

Rám u Bulíře zahvízdal

Strážné ze všech tří věží proto nadřízení odvolali a nechali projít bezpečnostním rámem. U strážného Bulíře rám zahvízdal. Kontrola mu prověřila kapsy u kalhot příručním detektorem a strážný vyndal z kapsy dalekohled, sluchátka a kapesník. Horní polovinu těla nikdo neprověřoval. Projít znovu rámem ale strážný odmítl.

„Vedoucí oddělení stráže Lauer mu dal rozkaz, aby prošel. On řekl - odmítám tento rozkaz splnit. Za dvacet let služby jsem se s tím nesetkal,“ vypověděl svědek Veselý.

„Prošacovat“ jej prý ve věznici nechtěli, protože to bylo u strážného ponižující. Mobil vydal až přivolaným příslušníků Generální inspekce bezpečnostních sborů.

Strážný: Mobil tam zůstal nedopatřením

Obžalovaný nepopírá, že mobil měl. Poslouchal prý hudbu maximálně čtyři minuty, než jej schoval. „Když jsem zjistil, že jsem si mobil zapomněl v kapse bundy, lekl jsem se. Nebyl to úmysl, telefon tam zůstal nedopatřením. Měl jsem ho omotaný sluchátky a chvíli jsem ho poslouchal. Byl ale ztlumený, abych slyšel zvuk, kterým nás kontrolují, jestli nespíme. Během poslechu jsem střežil, nemělo to vliv na moji pozornost,“ tvrdí obžalovaný.

Vše považuje za osobní likvidaci kvůli založení odborové organizace. „Tři měsíce se mě snažili dostat, teď jsem věděl, že se jim to podařilo. Měl jsem vztek. Mobil jsem nechtěl schovávat, jen jsem jim to nechtěl usnadňovat, když ho hned nenašli. Rámem jsem prošel, věci z kapes jsem vyndal. Žádný rozkaz ale do té doby nezazněl,“ hájí se obžalovaný.

Poukázal na své předchozí převelení. Jenže podle vyslechnutého zástupce ředitele to byl důsledek toho, že jako člen eskortní skupiny odmítal změnit extravagantní účes a tím působil neseriózně. Svědek zmínil i obžalovaného xenofobní a nevhodné narážky na sociálních sítích. Za to dostal i kázeňský trest.