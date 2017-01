Stromy zavalil nahrnutý sníh plný soli. Hypermarketu hrozí pokuta

Bagry ho navezly na kmeny i na koruny stromů z asfaltových komunikací. Některé stromy se pod vahou těžkých sněhových bloků ohnuly, jiným popraskaly větve. Sníh, nahrnutý a nasypaný na stráň směrem k železniční trati, uvěznil zhruba patnáct stromů.

„Naši pracovníci se již obrátili na zaměstnance firmy, aby se něco podobného neopakovalo, pokud by znovu přišla sněhová kalamita,“ řekla ředitelka ČIŽP v Libereckém kraji Hana Kolářová.

„Řidiči buldozerů sypali rozsolený sníh ze stráně dolů bez ohledu na stromy. Dohodli jsme se s firmou, aby sníh navážela příště tam, kde stromům neublíží,“ přiblížila.

Globusu hrozí za zavalené stromy pokuta. Podle Kolářové inspekce počká, v jakém stavu budou stromy na jaře a pak padne rozhodnutí o sankci a nápravě napáchaných škod.

Kvůli soli mohou stromy i uschnout

„Nejde jen o odření kůry stromů, popraskání větví a ohnutí kmenů,“ zmínila Kolářová. „Stromy může napadnou hniloba. Pokud se chemická sůl dostane ke kořenům, nelze vyloučit, že stromy uschnou,“ dodala.

Mluvčí Globusu Pavla Hobíková upozornila, že poškození stromů nebylo záměrné. „Během kalamity jsme se snažili na komunikacích zajistit bezpečnost zákazníků, která je pro nás na prvním místě, a v častých intervalech jsme odhrnovali spolu s externí firmou velké množství sněhu,“ uvedla Hobíková.

„Pokud došlo k poškození stromů, vysázíme na jaře nové,“ ujistila.

Stromy rostou za Globusem jako náhrada za zeleň, jež zmizela po vybudování nákupního centra.

„Hlavním problémem toho, co se u Globusu stalo, je strojní hrnutí nebo vyklápění sněhu na stromy a zejména pak kontaminace chemickou posypovou solí,“ prohlásil Jiří Hušek, regionální ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny.

„Předpokládám, že alespoň některé zavalené stromy jsou z výsadby kolem parkoviště u Globusu, jež měla zmírnit dopady na přírodu, vyvolané velkým záborem půdy pro obchodní účely. Pokud ano, tak je zasypání stromů nemravné. Zmařilo totiž investici do zlepšení životního prostředí,“ poznamenal.

Katastrofa to není, míní náměstek Korytář

Hušek se obává, že v Liberci a v dalších městech se nakupil rozsolený sníh při úklidu na stromy i jinde než u Globusu.

Jan Korytář, náměstek libereckého primátora a dlouholetý ochránce přírody, dostal od MF DNES stejné snímky jako Hušek. Na konto Globusu volil smířlivá slova.

„Dalo se to udělat lépe. Že by stromům sůl pomáhala, to samozřejmě ne, ale katastrofa to není,“ míní.

Opačný názor zastává zkušená lesní inženýrka, jež si však nepřála být ze služebních důvodů jmenována. „Solí znečištěný sníh by se na stromy navážet neměl. Sůl je nenávratně poškozuje,“ konstatovala. „Co se stalo u Globusu, mi připadá jako zvěrstvo,“ dodala.